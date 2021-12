Wizz Air zawiesza loty z Lublina. Przez niechęć Polaków do szczepień

Jak wyliczył branżowy portal fly4free, po zakończeniu okresu świąteczno-noworocznego węgierski przewoźnik czasowo przestanie wykonywać rejsy na 36 trasach z polskich lotnisk. Najmocniej ucierpią porty w Gdańsku i Katowicach, które stracą po siedem połączeń.

Na liście znalazły się dwa kierunki oferowane z Portu Lotniczego Lublin. Od 7 stycznia do 7 marca nie polecimy do Doncaster Sheffield, zaś od 9 stycznia do 13 marca zawieszone zostaną loty do Oslo Torp. To nie wszystko, bo na wielu trasach Wizz Air planuje zmniejszyć częstotliwość lotów. I tak od 7 stycznia do końca marca samoloty w charakterystycznych „landrynkowych” barwach będą latać z Lublina do Londynu Luton nie trzy, a cztery razy w tygodniu. Według aktualnych rozkładów zmian nie będzie w przypadku rejsów do Eindhoven. Te wciąż mają być wykonywane dwa razy tygodniowo.

Prezes węgierskiej linii Jozsef Varadi w wywiadzie dla magazynu „Re:view” dał do zrozumienia, że głównym powodem cięć jest niewielka liczba osób zaszczepionych w naszym kraju. – Jaki jest sens latania na tak wielu trasach z kraju, który poziom szczepień ma ledwie na poziomie 50 procent? Doświadczenie uczy, że można się spodziewać samych problemów, lockdownów, zamykania lotnisk itp. – mówił Varadi dodając, że z podobnych względów wprowadzane są ograniczenia w liczbie lotów z Rumunii. Podkreślił przy tym, że firma docelowo chciałaby przywrócić skalę działalności w naszym kraju do tej sprzed pandemii, ale wszystko będzie zależało od zmiany nastawienia Polaków do szczepień.

- Istotne, że przewoźnik nie zapowiedział likwidacji żadnego z kierunków z naszego lotniska – komentuje Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin. – Z podobnymi zawieszeniami połączeń mamy ostatnio do czynienia bardzo częsta. Z taką sytuacją porty na całym świecie borykają się od prawie dwóch lat.

Oprócz Wizz Air loty z lubelskiego lotniska oferują jeszcze dwaj przewoźnicy. Polskie Linie Lotnicze LOT oferują rejsy do Warszawy i Gdańska a Ryanair wykonuje loty do Dublina. Irlandzka linia w marcu przyszłego roku ma ponadto zainaugurować połączenia do Londynu Luton.