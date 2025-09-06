Śmiertelny wypadek na pasach w Poizdowie. Nie żyje pieszy

W piątek wieczorem, ok. godz. 18 na przejściu dla pieszych na DK 48 w Poizdowie znalazł się 78-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Kock. W tym samym czasie w kierunku Kocka krajową drogą jechał 38-letni kierowca fiata z pobliskiego Przytoczna. Kierujący nie zatrzymał się przed przejściem i potrącił pieszego.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe, ale mimo próby przeprowadzenia akcji reanimacyjnej, życia starszego mężczyzny nie udało się uratować. Poszkodowany zginął w wyniku odniesionych obrażeń. Jego ciało zostało zabrane do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenie sekcji.

Sprawca wypadku był trzeźwy. Policjanci sprawdzili go również pod kątem zawartości innych środków odurzających. Ich występowania nie stwierdzono. Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśni śledztwo prowadzone przez prokuratora. Z powodu wypadku ruch na drodze w Poizdowie przez kilka godzin był utrudniony.

Za spowodowanie śmiertelnego wypadku komunikacyjnego grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.