Ilu milionerów mieszka w Lubelskiem? Rekordzista zarabiał milion w dwa i pół dnia

1215 milionerów prowadziło działalność gospodarczą. 70 osób osiągnęło dochód powyżej miliona ze stosunku pracy. Pozostali (72 osoby) zarobili tak wielkie pieniądze na akcjach, dywidendach itp. Wspomniany rekordzista bogacił się o milion złotych średnio co dwa i pół dnia.

Najwięcej milionerów rozliczało się w Lublinie, aż 484 (232 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym, 158 w Drugim Urzędzie Skarbowym i 94 w Trzecim Urzędzie Skarbowym). 159 podatników osiągnęło dochód powyżej miliona i złożyło zeznania w Urzędzie Skarbowym w Łukowie, 112 w Białej Podlaskiej, 85 w Zamościu, 68 w Puławach, 66 w Chełmie i 53 w Biłgoraju.

Najmniej milionerów rozliczało się w Urzędzie Skarbowym we Włodawie, zaledwie 11. Niewiele więcej w Parczewie (15), Krasnymstawie (17), Opolu Lubelskim i Łęcznej (po 18) oraz w Hrubieszowie (20).

Ministerstwo Finansów oraz Izba Administracji Skarbowej w Lublinie podsumowały właśnie akcję PIT 2022. Z danych wynika, że w ubiegłym roku zapłaciliśmy mniej podatku. Przekazaliśmy za to rekordową kasę organizacjom pożytku publicznego, chociaż mniej osób dokonało odpisu.

W ramach rozliczeń za 2022 rok złożono 20 mln deklaracji elektronicznych, z czego aż 11,9 mln w usłudze Twój e-PIT i 8 mln w ramach e-Deklaracji. Papierowych PIT-ów złożono tylko 1,3 mln. MF podało także, że 15,9 mln podatników rozliczyło się indywidualnie, z czego pół miliona jako osoby wychowujące samotnie dziecko, zaś 4,1 mln osób dokonało rozliczenia wspólnego z małżonkiem.

Aż w 15,7 mln z ponad 21 mln deklaracji podatnicy wykazali nadpłatę. Do naszych kieszeni wróciło aż 27 mld zł. Średni zwrot, jak wyliczyło MF z deklaracji, wynosił 1 715,45 zł, zaś średni czas oczekiwania na zwrot - 19 dni. Dopłaty podatku dotknęły z kolei 1,8 mln osób, które musiały wpłacić łącznie 11,2 mld zł na konta urzędów skarbowych.

Jak wypadło województwo lubelskie?

Lubelska KAS przekazała nam już częściowe dane z akcji PIT 2022. Mieszkańcy województwa lubelskiego zapłacili blisko 4 miliardy złotych podatku (dokładnie 3 975 662 712 zł), to prawie 700 milionów złotych mniej niż rok temu i o 90 mln zł niż dwa lata temu, gdy nie obowiązywały obecne udogodnienia.

W zeznaniach za 2022 rok aż 1357 osób rozliczających PIT w naszym regionie wykazało dochód powyżej miliona złotych. To o dwie osoby więcej niż przed rokiem i aż o 167 niż dwa lata temu!

Największy dochód 145,6 mln zł wykazała osoba prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie. Najwyższy dochód w zeznaniu PIT 37 wyniósł 8,4 mln w lubelskim Trzecim Urzędzie Skarbowym. Z kolei aż blisko 37,5 mln złotych dochodu wykazała osoba w PIT 38 stosowanym w rozliczeniach przychodów kapitałowych między innymi odsetek od depozytów bankowych, lokat, obrotu papierami wartościowymi, jak również dywidendy w Urzędzie Skarbowym w Puławach.

1,5 procent

W zeznaniach PIT za 2022 rok aż 424 165 osób w województwie lubelskim przekazało pieniądze na organizacje pożytku publicznego. Choć osób jest mniej aż o 135 tysięcy niż przed rokiem, co wynikało z faktu, że nie tyle nie chciały przekazać, o ile nie miały takiej możliwości, bo nie zapłaciły podatku, to i tak na konto OPP wpłynęła rekordowa kwota, bo aż 56 210 730,45 zł. To o blisko 16 milionów więcej niż przed rokiem! Najwyższa jednorazowo przekazana kwota na OPP to 415 143,8 zł przez jednego z rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

Ze względu na zmiany wielkości odpisu z podatku dla organizacji pożytku publicznego z z 1 proc. do 1,5 proc. kwota, którą otrzymają te organizacje wyniesie aż 1,5 miliarda złotych. MF zastrzega, że jest to suma zadeklarowana. Aby te środki zostały otrzymane przez organizację, musi ona do 30 czerwca do właściwego urzędu skarbowego zgłosić aktualny rachunek bankowy, zaś podatnik musi zapłacić do 30 czerwca w pełnej wysokości podatek należny wynikający z PIT za 2022 r.