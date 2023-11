Piraci ze wschodu na polskich drogach. Policja nie miała litości

Policjanci patrolujący ulice codziennie rejestrują różne wykroczenia jakich dopuszczają się na drogach kierowcy. Wzmożone patrole drogówki tuż przed i w trakcie tegorocznych Zaduszek pomogły schwytać kilku piratów. Jednym z nich była kobieta pędząca przez Kolonię Mojsławice w powiecie hrubieszowskim.

­– Kierująca mercedesem wyprzedzała na zakręcie ciąg pojazdów stwarzając tym samych zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie i innych. Kobieta cudem uniknęła czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem. Przekroczyła także dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 66 kilometrów na godzinę – informuje aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej komendy.

Policjanci zatrzymali kierującą mercedesem 50-letnią obywatelkę Ukrainy. Kobieta otrzymała mandat w wysokości 4 tys. zł i 34 pkt karne. Oprócz tego policjanci zatrzymali jej prawo jazdy.

Do podobnego zdarzenia doszło dzień później na ulicy Chełmskiej. 50-letni obywatel Ukrainy kierujący audi wyprzedzał na podwójnej ciągłej dojeżdżając do wierzchołka wzniesienia. Oprócz tego przekroczył dozwoloną prędkość o 39 km/h. W tym przypadku policjanci ukarali go mandatem karnym w wysokości 2800 złotych oraz 18 punktami karnymi.

To nie koniec złej serii kierowców ze wschodu. W Jankach (gmina Hrubieszów) kierujący ciężarowym iveco 52-latek z Ukrainy wyprzedzał na zakręcie dojeżdżając do wierzchołka wzniesienia. Delikwent został zatrzymany przez policję i ukarany mandatem w wysokości 1000 zł. Dodatkowo otrzymał 10 karnych punktów.