Apel o niezależność sportu od polityki

Podczas konferencji głos zabrali również działacze i prezesi klubów sportowych z Lublina i regionu, którzy dziękowali samorządowi za wsparcie, ale jednocześnie apelowali, aby nie mieszać polityki ze sportem. Wśród nich był m.in. Czesław Lang, dyrektor generalny Tour de Pologne. Podkreślił on, że sport powinien łączyć, a nie dzielić.

– Pan walkę polityczną chce robić kosztem polskich sportowców. Mnie nie obchodzi polityka w sporcie – podkreślał marszałek Stawiarski. – Wara panu od sportu. Sport jest apolityczny, był i powinien być. Co pan chce wracać do czasów komuny, do czasów PZPR-u, że sterowano trenerami, sterowano zawodnikami, ustalano składy reprezentacji? – krzyczał ze sceny Stawiarski.

Również wicemarszałkowie Marek Wojciechowski i Piotr Breś podkreślali, że odkąd NItras został ministrem, pieniądze, które płynęły na sport w naszym regionie zaczęły płynąć do zachodniopomorskiego, gdzie minister ma swój okręg wyborczy. – Pan jest najgorszym ministrem sportu w historii – podsumowywał Breś.

Minister Nitras zapowiedział dwa programy dofinansowania dla Lubelskiego. Pierwszy, o wartości 5 mln zł, obejmie kluby sportowe i organizację zajęć sportowych w Lubelskiem i Podkarpackiem. Drugi, wart 10 mln zł, przeznaczony jest tylko dla Lubelskiego i ma wspierać inwestycje w infrastrukturę sportową.

Samorząd województwa lubelskiego od lat konsekwentnie wspiera rozwój sportu, a tegoroczny budżet na ten cel ma wynieść około 30 mln zł. W regionie działa 12 zespołów w najwyższej klasie rozgrywkowej w najpopularniejszych dyscyplinach, co ma świadczyć o znaczeniu inwestycji w sport.

Perspektywy na przyszłość

Piesiewicz wspomniał również o przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Cortinie w 2026 roku. Podkreślił, że PKOL robi wszystko, aby zapewnić sportowcom jak najlepsze warunki do startu, mimo trudnej sytuacji finansowej. – Nasza misja teraz to zapewnienie pełnego komfortu naszym sportowcom. Mediolan to będzie logistyczne wyzwanie, ale jesteśmy gotowi – powiedział.

Prezes PKOL wyraził nadzieję, że środki na przygotowania do igrzysk w końcu trafią do związków sportowych. – Mamy 10 miesięcy do igrzysk, a środki jeszcze nie trafiły do związków zimowych. To utrudnia przygotowania – podsumował.

Konferencja zakończyła się apelem o uwolnienie sportu od polityki i skoncentrowanie się na wsparciu polskich sportowców, którzy reprezentują kraj na arenie międzynarodowej.