Amerykańska giełda miała przynieść zysk. Przyniosła 900 tys. zł straty

Na lubelską komendę zgłosił się 46-letni mężczyzna z informacją że został oszukany w internecie. Na jednej z grup na popularnym komunikatorze internetowym odpowiedział na ofertę.

- Pieniądze miały trafić do brokera oferującego zakup akcji amerykańskich spółek. Sprawcy obiecywali 46-latkowi bardzo duże i pewne zyski. Dlatego zdecydował się przelać na wskazane konta swoje oszczędności - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski, rzecznik lubelskiej policji.

Po jakimś czasie mężczyzna zorientował się że padł ofiarą oszustwa. Ostatecznie stracił 900 tys. zł.

Policja po raz kolejny apeluje i przestrzega przed inwestycjami internetowymi.