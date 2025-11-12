Amerykańska giełda miała przynieść zysk. Przyniosła 900 tys. zł straty

46-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego liczył na ogromny zysk na amerykańskiej giełdzie. Wizja zysku okazała się zwykłym oszustwem. Mężczyzna stracił 900 tys. zł.
Na lubelską komendę zgłosił się 46-letni mężczyzna z informacją że został oszukany w internecie. Na jednej z grup na popularnym komunikatorze internetowym odpowiedział na ofertę.
- Pieniądze miały trafić do brokera oferującego zakup akcji amerykańskich spółek. Sprawcy obiecywali 46-latkowi bardzo duże i pewne zyski. Dlatego zdecydował się przelać na wskazane konta swoje oszczędności - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski, rzecznik lubelskiej policji.
Po jakimś czasie mężczyzna zorientował się że padł ofiarą oszustwa. Ostatecznie stracił 900 tys. zł.
Policja po raz kolejny apeluje i przestrzega przed inwestycjami internetowymi.
- Nie należy wierzyć w zapewnienia osoby, która proponuje szybki i wysoki zysk. Nie zgadzajmy się na instalowanie na komputerze aplikacji dającej możliwość zdalnego kierowania urządzeniem, nawet jeśli rzekomy doradca inwestycyjny zapewnia, że jest to bezpieczne i jednocześnie konieczne do inwestowania. Nie należy ulegać presji i działać pod wpływem chwili. Jeśli podejrzewamy, że doszło do oszustwa, jak najszybciej skontaktujmy się ze swoim bankiem. Należy również o podejrzeniach zawiadomić policję - dodaje Gołębiowski.