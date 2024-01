Bezpłatna linia łączy dwa dworce. Będzie kursować dłużej

12 stycznia oficjalnie otwarty został wybudowany kosztem ponad 430 mln zł Dworzec Lublin przy ul. Dworcowej. Docelowo mają się tu przenieść wszyscy przewoźnicy dotychczas odjeżdżający z dawnego dworca PKS przy al. Tysiąclecia. W celu ułatwienia podróżnym dojazdu z jednego dworca na drugi, z chwilą otwarcia uruchomiono specjalną, darmową linie autobusową. Według pierwszych zapowiedzi, maiła ona kursować do 26 stycznia. Wiadomo, że ten termin zostanie wydłużony co najmniej o dwa tygodnie.

- Pasażerowie mogą z niej korzystać do 9 lutego br. W dalszym ciągu pojazdy tej linii będą zatrzymywać się wyłącznie na dwóch przystankach: Dworzec Gł. PKS (al. Tysiąclecia) i Dworzec Lublin (ul. Dworcowa) – informuje Monika Fisz z ZTM w Lublinie.

Kursy linii DL wykonywane we wszystkie dni tygodnia, również w święta, z taką samą częstotliwością. Autobusy kursują co pół godziny, z wyjątkami godzin 9-10 i 17-18, kiedy odjazdy odbywają się w odstępie godzinnym.

Sam proces przenosin dalekobieżnych busów i autobusów z jednego obiektu na drugi, będzie długotrwały i może potrwać nawet do wakacji. Większość z firm transportowych wciąż korzysta z dotychczasowego dworca. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, do tej pory na ul. Dworcową przeniosło się ok. 10 proc. wszystkich przewoźników. A blisko połowa z nich jest w trakcie załatwiania związanych z tym formalności. - W efekcie, w lutym-marcu z Dworca Lublin odjeżdżać będzie 60 proc. przewoźników z całego rynku w ok. 70 kierunkach – przewiduje Monika Fisz.