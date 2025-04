Chłodna noc przed nami. Ostrzeżenie IMGW dla regionu

Przed nami kolejna chłodna noc. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -3°C do -1°C, a przy gruncie nawet do -5°C. Ostrzeżenie o przymrozkach dotyczy sześciu powiatów naszego regionu: bialskiego, miasta Biała Podlaska, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz włodawskiego. To właśnie w tych rejonach IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed spadkiem temperatury. Alert obowiązuje do piątkowego poranka (11 kwietnia).

Zdecydowanie lepsza pogoda zapowiada się na weekend – synoptycy prognozują do 11°C w sobotę i nawet 18°C w niedzielę.