Co dalej z porośniętymi bluszczem filarami przy Filaretów? Potrzeba "dyskusji społecznej"

Mieszkańcy nie zagłosowali za eko-patrolem. Petycja pomoże?

Chociaż dwa podobne projekty o „eko-patrolu” w Straży Miejskiej zgłoszono do budżetu obywatelskiego, to jednak żaden z nich nie zwyciężył. Ale mieszkańcy liczą, że ratusz znajdzie w przyszłorocznym budżecie pieniądze na sprzęt do ratowania dzikich zwierząt.