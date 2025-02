W czwartek (20 lutego) lubelski oddział Agencji Mienia Wojskowego rozstrzygnie pisemny przetarg na sprzedaż powojskowego sprzętu i pojazdów. Agencja wystawiła 166 pozycji o łącznej wartości blisko 600 tys. złotych.

To samochody, łodzie, ciągniki, traki, części zamienne, narzędzia i wyposażenie warsztatowe, sprzęt komputerowy, meble, instrumenty muzyczne i jeszcze drewno opałowe.

Najdroższe pozycje na liście, to dwa profesjonalne traki GKT-60M z silnikiem spalinowym SW-226. Ceny wywoławcze za maszyny do obróbki drewna to 29 tys. zł za sztukę. Tańszy jest 43-letni ciągnik Ursus C-360 (traktor wyceniono na 20 tys. złotych).

A może kogoś zainteresują sale operacyjne na Starze 660? Albo sala opatrunkowa na Starze 660 M2 czy sanitarny Tarpan Iveco? Tu ceny wahają się od 9 tys. do 23 tys. złotych.

Są także Honkery 2324 (w wersji z wyciągarką i bez), za które trzeba będzie zaoferować odpowiednio ponad 8 tys. i 6,3 tys. zł oraz Stary 200. Cenę wywoławczą za wyprodukowane w 1986 i 1990 wozy ustalono na 6,9 tys. zł za sztukę.

Na sprzedaż trafił dostawczy Lublin II 3322 2,4 (2 tys. zł.) i motorówka Quicksilver 500 SF z silnikiem zaburtowym marki Mercury 40 na przyczepie 750J, która ma za sobą służbę w policji. Cena wywoławcza to 19 tys. zł. Opcja budżetowa to łódź rozpoznawcza ŁR-M za jedyne 500 zł.

Agencja uwadze poleca też pakiety z częściami zamiennymi. W Lublinie dostępne są na przykład silniki 4CTI90-1BEA2201 do Honkera i Lublina, silniki wysokoprężne ze skrzynią biegów do Stara 266, elementy do Autosana, Fiata czy Mercedesa 313 CDI.

Są meble pokojowe i kuchenne (od 103 do 500 zł), lodówki (od 705 do 1,1 tys. zł), drewno opałowe (liściaste i iglaste) w cenie wywoławczej 100 zł/m³. Do tego klarnety B Amati (600 zł za sztukę) organy elektryczne Roland E14 (3 tys. zł) oraz werble.

Oferta, szczegóły i wszystkie informacje na stronie Agencji Mienia Wojskowego.

Warunkiem udziału w planowanym przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej wybranej pozycji (kwota musi zostać zaksięgowana przez AMW najpóźniej w przeddzień terminu przetargu), a także złożenie oferty do 20 lutego, do godziny 11. Otwarcie ofert 20 lutego o godzinie 13 w siedzibie lubelskiego oddziału AMW przy ul. Łęczyńskiej 1.

Zyski ze sprzedaży mienia AMW przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego kupowany jest nowoczesny sprzęt dla polskiej armii.