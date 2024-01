Wyprzedzić raka. Darmowe badania dostępne od dzisiaj

Organizatorem jest Fundacja Partnerstwo Wschodu. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat problemu nowotworów układu pokarmowego i sposobów ich wykrywania. To okazja, aby bezpłatnie skorzystać z profilaktyki.

- To profilaktyka drugiego stopnia polegająca na faktycznym wykonaniu badania medycznego, bardzo mało inwazyjnego. Takie badanie z krwi w laboratorium kosztuje około 1000 zł, w zależności od miejsca. Składa się z badania sześciu parametrów. To parametry markerów nowotworowych, najczęściej z grupy C. Bardziej dokładnymi badaniami w nowotworach układu pokarmowego są np. kolonoskopia czy gastroskopia, ale to są już badania na etapie objawowym, a badanie markerów służy temu, aby można było wykryć chorobę jeszcze zanim pojawią się jakiekolwiek objawy - mówi Andrzej Wójcik, prezes Fundacji Partnerstwo Wschodu.

- W momencie wykrycia markerów dodatnich możemy przystąpić do badań bardziej szczegółowych, ponieważ mówimy o całym układzie pokarmowym, czyli o nowotworze przełyku, żołądka, trzustki, wątroby jak również jelita i odbytnicy – dodaje prezes.

Pozytywny wynik badania nie oznacza istnienia nowotworu, dlatego konieczne są kolejne badania i konsultacja z lekarzem. Pierwszeństwo w badaniach mają Honorowi Dawcy Krwi oraz osoby, które skorzystają z programu profilaktyki 40 plus. Pierwszeństwem objęte będą również osoby, które dostały skierowanie na badanie od lekarza. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie otrzyma pulę voucherów na badania, które rozdysponuje wśród dawców.

Osoby nienależące do tych grup również mogą zarejestrować się na badanie. Można zrobić to za pomocą formularza na stronie fundacji www.partnerstwowschodu.org.

Punkty poboru będą znajdować się w lokalizacjach w Lublinie i Świdniku.

Lista punktów wykonujących badanie:

- ul. Topolowa 7

- ul. Odlewnicza 3

- ul. Kaprysowa 7

- ul. Wojciechowska 5

- ul. Woronieckiego 11

- ul. Firlejowska 2

- ul. Zemborzycka 53A

- ul. Armii Krajowej 23b (Świdnik)

Nie jest to jednak lista zamknięta, ponieważ jak informują organizatorzy, w każdym momencie trwania akcji do współpracy mogą dołączać się kolejne placówki. W podanych lokalizacjach będzie pobierana krew, która następnie będzie przekazywana do laboratorium Genomika.