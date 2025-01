Wielka reforma komunikacji to wielka wtopa? Sprawdzamy, jak naprawdę jeździ się autobusami po Lublinie

Głośne zapowiedzi, rewolucyjne zmiany, a potem chwilowe problemy i najlepsza komunikacja miejska w Polsce. Tak przynajmniej wyglądało to w teorii i zza urzędniczego biurka. Czy problemy komunikacji miejskiej na pewno były chwilowe? W jakim stopniu mieszkańcy mogą obecnie liczyć na autobusy w Lublinie? Postanowiliśmy to sprawdzić. Do naszego raportu odniósł się także ZDiTM.