Świadczeniobiorcy powinni powiadomić ZUS o przychodach, od których składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe. Chodzi więc między innymi o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia, przychody z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej czy z prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczeniu podlegają również zarobki z pracy za granicą.

– Świadczeniobiorcy powinni dostarczyć do ZUS zaświadczenia o swoich przychodach z 2024 roku w rozbiciu na poszczególne miesiące. Takie dokumenty wystawiają zakłady pracy. Osoby, które prowadzą własne firmy, piszą oświadczenie samodzielnie. Jako przychód wskazują w oświadczeniu zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Informacje trzeba przesłać do ZUS do końca lutego – mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Takie rozliczenie w ZUS jest konieczne, bo rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązują limity w dorabianiu do świadczeń. Przekroczenie progu przychodów ma wpływ na wysokość świadczeń należnych za 2024 rok. Jeśli emeryt lub rencista dorobił w ubiegłym roku nie więcej niż 65 611,40 zł brutto, to świadczenie przysługiwało mu w całości. ZUS rozliczy ubiegłoroczne świadczenia według dwóch wariantów: miesięcznego i rocznego, i wybierze dla klienta korzystniejszą opcję.

Kto nie musi rozliczać przychodu w ZUS? Emerytki, które mają co najmniej 60 lat i emeryci wieku co najmniej 65 lat, mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS o wysokości swoich zarobków. To samo dotyczy seniorów, którzy pobierają rentę rodzinną, ale mają dodatkowo przyznane prawo do emerytury z ukończenia 60/65 lat. Świadczeniobiorca, który osiągnął wiek emerytalny w 2024 roku, rozlicza tylko przychody z miesięcy poprzedzających 60/65 urodziny.