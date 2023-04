Dworzec Metropolitalny w Lublinie. Zdążą, czy nie zdążą?

Firma Budimex dodatkowy czas na ukończenie robót dostawała już dwukrotnie. Poślizg tłumaczono m.in. koniecznością wykonania dodatkowych prac, ale też problemami z dostępem do materiałów i urządzeń budowlanych spowodowanymi sytuacją gospodarczą oraz wojną na Ukrainie. Termin był wydłużany najpierw do 28 lutego, a następnie do 15 maja. Jak wygląda sytuacja na niespełna miesiąc przed jego upływem?

- Prace z branży drogowej w zasadzie zostały zakończone. Drogowcy muszą jeszcze położyć warstwę ścieralną na fragmentach jezdni - łączniku pomiędzy ul. Gazową a ul. Młyńską oraz placu nawrotowym ul. Gazowej. Pozostały jeszcze prace w zakresie nasadzenia zieleni, oznakowania pionowego i poziomego, a także montażu stojaków rowerowych i koszy na śmieci. Wokół budynku głównego i pod wiatami peronów odjazdowych trwają prace przy układaniu chodników z kostki i płyt granitowych. W zakresie trakcji trolejbusowej trwa montaż rozjazdów – wylicza Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego Ratusza.

Jeśli chodzi o budynek dworcowy, na jego dachu trwa montaż placu zabaw z parkiem linowym oraz elementów fotowoltaiki. Instalowane są także szklane fasady obiektu. - W garażach podziemnych montowane są instalacje wewnętrzne i prowadzone prace wykończeniowe. W budynku trwa montaż instalacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i elektrycznej. Po wykonywaniu przegłębienia, zamontowano już schody ruchome – dodaje Justyna Góźdź. Dodajmy, że w związku z ostatnią z wymienionych prac trzeba było naprawić błąd architektów, którzy w projekcie nie uwzględnili miejsca na mechanizm schodów. Wiązało się to z dodatkowymi kosztami. Przypomnijmy, że całkowity koszt inwestycji ma sięgnąć 340 mln zł.

Jak usłyszeliśmy w Urzędzie Miasta, do tej pory wykonawca nie zwracał się z wnioskiem o kolejne przedłużenie terminu ukończenia robót. Urzędnicy liczą, że zgodnie z ostatnim aneksem do umowy uda się je zakończyć do połowy maja.