W Lubelskim Zespole Szkół Elektronicznych odbyła się inauguracja projektu EDUBUS — pierwszego w Polsce mobilnego centrum promocji nauki przygotowanego wspólnie przez publiczne uczelnie z Lublina. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, uczelni oraz dyrektorzy szkół.

Zatrzymać niezdecydowanych

– My oferujemy szereg różnych możliwości. Mamy ponad 52 kierunki studiów. Dzisiaj promujemy między innymi kierunek weterynaria. Zabraliśmy ze sobą fantomy z Pracowni Umiejętności Klinicznych, dzięki którym nasi studenci, zanim trafią do żywych pacjentów, mogą ćwiczyć resuscytację, szycie ran czy gastroskopię – mówi Urszula Kosior-Korzecka, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Projekt ma nie tylko pokazywać ofertę edukacyjną uczelni, ale również zatrzymać młodzież w regionie.

– Chodzi o to, żeby młodzież, która się kształci w szkołach średnich czy podstawowych, mogła się zaszczepić jakimś bakcylem nauki tutaj na Lubelszczyźnie, ale tym samym została, żeby tutaj studiowała, pracowała i budowała przyszłość regionu – podkreśla Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina.

Co oferują lubelskie uczelnie?

EDUBUS to także szansa na prezentację potencjału akademickiego miasta poza murami uczelni.

– To inicjatywa wspólna akademickiego Lublina. Edukacyjny autobus, który udało się pozyskać dzięki wspólnym wysiłkom w ramach Związku Uczelni Lublina. Cieszę się, że po latach starań udało się tę inicjatywę sfinalizować – stwierdził prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

W ramach projektu wykorzystywany jest nowoczesny autobus wodorowy, co podkreśla zaangażowanie lubelskich uczelni w innowacje.

– ZUL to jest razem ponad 41 tysięcy studentów, to jest 5360 wykładowców, to jest 219 kierunków kształcenia, i wreszcie to jest rzesza prawie 550 tysięcy absolwentów, którzy pracują głównie w naszym regionie i zależy nam na tym, żeby młodzież z Lubelszczyzny trafiała do uczelni wyższych w Lublinie, bo nie odbiegają one w niczym od najlepszych uczelni w kraju – zapewnia prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej. – Nasze uczelnie lubelskie to łącznie 1600 patentów. Z czego oczywiście lwia część przypada Politechnice Lubelskiej, która cztery lata z rzędu zajęła pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby patentów – dodaje.

To, że EDUBUS jest pojazdem napędzanym wodorem nie jest bez znaczenia. Szczególnie z punktu widzenia właśnie Politechniki.

– To jest nowość techniczna, nowinka technologiczna. Tak jak słyszeliśmy, pojawi się w Lublinie 20 takich autobusów. Trzeba zadbać o to, żeby był wodór i to zielony wodór, do tych autobusów, a nie wodór, który jest wytwarzany przy pomocy elektrolizy, do której prąd czerpiemy z węgla, bo to w niczym nie zmieni sytuacji naszego środowiska. W tym zakresie również w Politechnice Lubelskiej pracujemy nad zieloną energią. Chcemy zbudować takie laboratorium z elektrolizerem, w którym będzie można zielony wodór w oparciu o fotowoltaikę wytwarzać – zapowiada Pater.

Pierwszy przystanek

Inauguracja EDUBUS-a odbyła się w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie.

– Każda uczelnia pokazuje to, co ma u siebie nowego, jakie ma swoje nowe technologie, nad czym pracuje, co bada, a my starajmy się w mieszkańcach naszego miasta promować to, żebyśmy nie byli osobami odtwarzającymi, czyli co się nauczymy, to potem będziemy to powtarzać jak takie roboty, tylko właśnie pokazujmy, że jesteśmy w stanie coś zbadać, coś wymyśleć, coś nowego wytworzyć, z czego będą inni korzystali w całym świecie – twierdzi Michał Tarnowski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie, który był pierwszym przystankiem EduBusa.

Podkreśla, że młodzież musi łapać „bakcyla” i chcieć dalej się uczyć.

– Tak naprawdę, nasza edukacja nie powinna się nigdy skończyć. Nie oszukujmy się, człowiek, który się nie rozwija, on nie zostaje w miejscu. On się cofa – dodaje.

Projekt będzie realizowany w całym województwie. Mobilny autobus odwiedzi szkoły średnie i podstawowe, prezentując ofertę akademickiego Lublina, nowoczesne technologie i kierunki studiów, a także zachęcając młodzież do studiowania w regionie.

Uczelnie liczą na napływ studentów, gdyż, jak po cichu przyznają wszyscy związani ze światem nauki, demografia jest nieubłagana. Choć lubelskie uczelnie w ostatnim roku całkiem skutecznie zatrzymały odpływ młodych, chętnych do podjęcia studiów.

Szkoły, które chcą aby EDUBUS do nich zawitał, muszą zgłosić się przez stronę intenretową ZUL.