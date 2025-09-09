Fizjoterapeuci na wyciągnięcie ręki. Bezpłatne porady i warsztaty w USK nr 4

Wydarzenie zaplanowano na środowe (10 września) przedpołudnie. Spotkania z poreadami z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji mają potrwać od godz. 10 do 13.

W holu głównym szpitala przy ul. Jaczewskiego 8 fizjoterapeuci będą oferować bezpłatne porady dla osób, które opiekują się chorymi leżącymi w domu lub w szpitalu.

– Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się, jak aktywizować chorego w celu poprawy jego sprawności. Eksperci zademonstrują techniki bezpiecznej pionizacji, która nie tylko poprawia krążenie i pracę narządów wewnętrznych pacjenta, ale również wzmacnia jego mięśnie i układ kostno-stawowy, przygotowując organizm do odzyskania funkcji ruchowych – zachęca Alina Pospischil, rzeczniczka USK nr 4 w Lublinie.

Personel Zakładu Fizjoterapii zaprezentuje również ćwiczenia oddechowe i usprawniające, wspierające szybszy powrót do zdrowia i zapobiegające groźnym skutkom unieruchomienia w łóżku, do których należą wystąpienie odleżyn, osłabienie siły mięśniowej czy zakrzepica.

Dla seniorów zaplanowano porady na temat bezpiecznego wykonywania ćwiczeń. Eksperci skupią się także na osobach obciążonych kardiologicznie. Przedstawią też możliwości projektu „Kompleksowo aktywni - rehabilitacja osób pracujących (z czynnikami ryzyka kardiologicznego) z woj. lubelskiego”. Na miejscu będzie można do tego bezpłatnego programu się zapisać.

– Osobom odwiedzającym hol główny planujemy pokazać, jak sprawnie i prawidłowo rozciągać poszczególne partie mięśni, żeby na dłużej zachować sprawność, mobilność, uniknąć przyszłych kontuzji i konieczności wizyt u lekarza lub fizjoterapeuty – mówi Damian Tomczuk, fizjoterapeuta Klinicznego Oddziału Rehabilitacji USK Nr 4 w Lublinie.

W sali konferencyjnej przy głównym holu odbywać się mają warsztaty. O godz. 10.30 na temat „Pierwsza pomoc w bólu”, 45 minut później „Zdrowy kręgosłup”

– Ból pleców to problem, który dotyka coraz więcej osób, głównie ze względu na siedzący tryb życia, stres oraz niewielką aktywność fizyczną. Omówimy, skąd bierze się ból pleców i jak można mu zapobiec. Pokażemy ćwiczenia oraz proste techniki autoterapii, które mogą znacząco poprawić komfort codziennego życia. Zachęcamy do udziału, ponieważ jest to doskonała okazja, aby zadbać o zdrowie i zdobyć wartościową wiedzę, która posłuży na lata – tłumaczy Paweł Hereć, zastępca kierownika II Zakładu Fizjoterapii USK Nr 4 w Lublinie.

Aby zagwarantować sobie miejsce na warsztatach, zalecana jest wcześniejsza rezerwacja mailowo (adres e-mail: zespol.komunikacji@usk4.lublin.pl ) lub telefonicznie (tel. 607 677 294). Do ćwiczeń należy sobie przygotować wygody, luźny strój.