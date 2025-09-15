Ikarus, zwiedzanie dworca, a na finał darmowa komunikacja

Bezpłatne przejazdy zabytkowym Ikarusem, wycieczka po Dworcu Lublin z przewodnikiem, lekcje dla najmłodszych i atrakcje w strefie rozrywki – to tylko część wydarzeń, które miasto przygotowało na tegoroczny Europejski Tydzień Mobilności. Na finał, 22 września, wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować komunikacją miejską za darmo.
Europejski Tydzień Mobilności to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma zachęcać mieszkańców do wybierania zdrowszych i bardziej ekologicznych form transportu. Co roku, od 16 do 22 września, w miastach Europy odbywają się wydarzenia promujące bezpieczną i zrównoważoną mobilność. Lublin aktywnie włącza się w akcję już od ponad 16 lat.
Edukacja dla najmłodszych
Obchody w Lublinie rozpoczną się 18 i 19 września (czwartek i piątek). W godz. 8.30–13.00 przy Miasteczku Ruchu Drogowego przy Al. Zygmuntowskich odbędą się lekcje pod hasłem „Bezpieczny pasażer, pieszy i rowerzysta”. Dzieci wezmą udział w pogadankach o bezpiecznym korzystaniu z komunikacji miejskiej i ruchu drogowego. Zajęcia poprowadzą m.in. pracownicy MPK oraz policjanci z KMP i KWP w Lublinie.
Zwiedzanie dworca z przewodniczką
W sobotę, 20 września, będzie można poznać kulisy funkcjonowania Dworca Lublin. Zwiedzanie zaplanowano na godz. 13.00 i 14.30. Grupę oprowadzi Magdalena Łuczyn, która – jak sama mówi – stara się pokazywać miasto z „niecodziennej perspektywy, pełnej zapachów, widoków i zapomnianych miejsc”.
Na udział w wycieczce obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne są na stronie ZDiTM.
Ikarus wraca na trasę
Niedziela, 21 września, to gratka dla miłośników klasycznej motoryzacji. W godz. 12.00–16.00 na Dworcu Lublin powstanie strefa rozrywki z atrakcjami dla dzieci i dorosłych – m.in. przejażdżki rowerem elektrycznym czy spotkanie z lubelskimi piłkarkami ręcznymi.
Największą atrakcją będzie jednak przejazd zabytkowym Ikarusem. O godz. 14.00 i 15.00 autobus wyruszy w trasę ulicami Lublina, zahaczając m.in. o Kalinowszczyznę, al. Tysiąclecia, ul. Narutowicza czy Krakowskie Przedmieście. Wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona – kto pierwszy, ten lepszy.
Finał – dzień bez samochodu
22 września, w Europejski Dzień Bez Samochodu, komunikacja miejska w Lublinie będzie całkowicie bezpłatna. – Każdy pasażer będzie mógł podróżować wszystkimi liniami bez biletu – przypomina ZDiTM.
Organizatorami wydarzeń są: MOSiR „Bystrzyca”, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Komenda Miejska Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.