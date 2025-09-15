Ikarus, zwiedzanie dworca, a na finał darmowa komunikacja

Europejski Tydzień Mobilności to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma zachęcać mieszkańców do wybierania zdrowszych i bardziej ekologicznych form transportu. Co roku, od 16 do 22 września, w miastach Europy odbywają się wydarzenia promujące bezpieczną i zrównoważoną mobilność. Lublin aktywnie włącza się w akcję już od ponad 16 lat.

Edukacja dla najmłodszych

Obchody w Lublinie rozpoczną się 18 i 19 września (czwartek i piątek). W godz. 8.30–13.00 przy Miasteczku Ruchu Drogowego przy Al. Zygmuntowskich odbędą się lekcje pod hasłem „Bezpieczny pasażer, pieszy i rowerzysta”. Dzieci wezmą udział w pogadankach o bezpiecznym korzystaniu z komunikacji miejskiej i ruchu drogowego. Zajęcia poprowadzą m.in. pracownicy MPK oraz policjanci z KMP i KWP w Lublinie.

Zwiedzanie dworca z przewodniczką

W sobotę, 20 września, będzie można poznać kulisy funkcjonowania Dworca Lublin. Zwiedzanie zaplanowano na godz. 13.00 i 14.30. Grupę oprowadzi Magdalena Łuczyn, która – jak sama mówi – stara się pokazywać miasto z „niecodziennej perspektywy, pełnej zapachów, widoków i zapomnianych miejsc”.

Na udział w wycieczce obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne są na stronie ZDiTM.

Ikarus wraca na trasę

Niedziela, 21 września, to gratka dla miłośników klasycznej motoryzacji. W godz. 12.00–16.00 na Dworcu Lublin powstanie strefa rozrywki z atrakcjami dla dzieci i dorosłych – m.in. przejażdżki rowerem elektrycznym czy spotkanie z lubelskimi piłkarkami ręcznymi.

Największą atrakcją będzie jednak przejazd zabytkowym Ikarusem. O godz. 14.00 i 15.00 autobus wyruszy w trasę ulicami Lublina, zahaczając m.in. o Kalinowszczyznę, al. Tysiąclecia, ul. Narutowicza czy Krakowskie Przedmieście. Wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona – kto pierwszy, ten lepszy.

Finał – dzień bez samochodu

22 września, w Europejski Dzień Bez Samochodu, komunikacja miejska w Lublinie będzie całkowicie bezpłatna. – Każdy pasażer będzie mógł podróżować wszystkimi liniami bez biletu – przypomina ZDiTM.

Organizatorami wydarzeń są: MOSiR „Bystrzyca”, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Komenda Miejska Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.