Każda dzielnica Lublina ma swój „Plan”

– „Plan dla Dzielnic” to wyjątkowy i największy partycypacyjny projekt w historii naszego miasta (...). Za nami dziesiątki spotkań, spacerów oraz warsztatów (...). Projekt ten jest dowodem na to, że Lublin potrafi działać razem, z troską o przyszłość i z szacunkiem dla różnych potrzeb – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Ponad dwa lata rozmów i wspólnej pracy

Proces ruszył w listopadzie 2021 r. i trwał 27 miesięcy. Składał się z trzech etapów:

otwartych spotkań ,

spacerów w terenie w każdej z 27 dzielnic,

warsztatów, podczas których mieszkańcy w grupach dyskutowali o tożsamości dzielnicy i jej przyszłości.

W sumie odbyło się 67 wydarzeń, w których uczestniczyło ok. 2280 osób. Uczestnicy przeszli 120 km i odwiedzili 135 miejsc. Rozmowy trwały w sumie ponad 165 godzin.

To nie była wyłącznie dyskusja o tym, „co by się przydało”. Projekt miał realny wpływ na decyzje budżetowe. W latach 2022–2025 miasto przeznaczyło na działania w dzielnicach blisko 600 mln zł, z czego aż 355 mln zł bezpośrednio odpowiada na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

27 dokumentów, 1200 stron i mapa potrzeb

Każda dzielnica otrzymała osobną mikrostrategię składającą się z dwóch części:

opis procesu partycypacyjnego, szczegółowa analiza dzielnicy – jej historii, układu przestrzennego, komunikacji, zieleni, usług, mieszkalnictwa czy handlu.

Kluczowym elementem jest mapa potrzeb, stworzona przez mieszkańców i zweryfikowana przez Rady i Zarządy Dzielnic. Stanowi ona listę priorytetów na kolejne lata.

Dokumenty powstały w oparciu o ideę miasta 15-minutowego – takiego, gdzie szkoła, park, sklep, przychodnia czy kultura są w zasięgu krótkiego spaceru.

To dopiero początek

Choć mikrostrategie są już gotowe, prace nad nimi się nie kończą. To dokumenty „żywe”, otwarte na aktualizacje. W przyszłości będą uzupełniane o nowe potrzeby i rekomendacje płynące z rad dzielnic oraz samych mieszkańców. Realizacja zawartych w nich projektów będzie monitorowana przez kolejne lata.

Projekt doceniono także poza Lublinem – miasto zdobyło za niego nagrodę w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2025”.

Gdzie znaleźć dokumenty?

Wszystkie mikrostrategie są dostępne na stronie internetowej