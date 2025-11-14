Każda dzielnica Lublina ma swój „Plan”

Kilkadziesiąt spotkań, ponad sto kilometrów spacerów i setki rozmów z mieszkankami i mieszkańcami – tak wyglądał proces tworzenia „Planu dla Dzielnic”, największego jak dotąd projektu partycypacyjnego w Lublinie. Efekt? 27 mikrostrategii, czyli zestaw dokumentów opisujących aktualne potrzeby poszczególnych części miasta i kierunki ich rozwoju na najbliższe lata.
– „Plan dla Dzielnic” to wyjątkowy i największy partycypacyjny projekt w historii naszego miasta (...). Za nami dziesiątki spotkań, spacerów oraz warsztatów (...). Projekt ten jest dowodem na to, że Lublin potrafi działać razem, z troską o przyszłość i z szacunkiem dla różnych potrzeb – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Ponad dwa lata rozmów i wspólnej pracy
Proces ruszył w listopadzie 2021 r. i trwał 27 miesięcy. Składał się z trzech etapów:
-
otwartych spotkań,
-
spacerów w terenie w każdej z 27 dzielnic,
-
warsztatów, podczas których mieszkańcy w grupach dyskutowali o tożsamości dzielnicy i jej przyszłości.
W sumie odbyło się 67 wydarzeń, w których uczestniczyło ok. 2280 osób. Uczestnicy przeszli 120 km i odwiedzili 135 miejsc. Rozmowy trwały w sumie ponad 165 godzin.
To nie była wyłącznie dyskusja o tym, „co by się przydało”. Projekt miał realny wpływ na decyzje budżetowe. W latach 2022–2025 miasto przeznaczyło na działania w dzielnicach blisko 600 mln zł, z czego aż 355 mln zł bezpośrednio odpowiada na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.
27 dokumentów, 1200 stron i mapa potrzeb
Każda dzielnica otrzymała osobną mikrostrategię składającą się z dwóch części:
-
opis procesu partycypacyjnego,
-
szczegółowa analiza dzielnicy – jej historii, układu przestrzennego, komunikacji, zieleni, usług, mieszkalnictwa czy handlu.
Kluczowym elementem jest mapa potrzeb, stworzona przez mieszkańców i zweryfikowana przez Rady i Zarządy Dzielnic. Stanowi ona listę priorytetów na kolejne lata.
Dokumenty powstały w oparciu o ideę miasta 15-minutowego – takiego, gdzie szkoła, park, sklep, przychodnia czy kultura są w zasięgu krótkiego spaceru.
To dopiero początek
Choć mikrostrategie są już gotowe, prace nad nimi się nie kończą. To dokumenty „żywe”, otwarte na aktualizacje. W przyszłości będą uzupełniane o nowe potrzeby i rekomendacje płynące z rad dzielnic oraz samych mieszkańców. Realizacja zawartych w nich projektów będzie monitorowana przez kolejne lata.
Projekt doceniono także poza Lublinem – miasto zdobyło za niego nagrodę w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2025”.
Gdzie znaleźć dokumenty?
Wszystkie mikrostrategie są dostępne na stronie internetowej