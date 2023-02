Krok od wybuchu gazu w bloku na LSM w Lublinie. Co planował ten człowiek?

Zamość. Starosto, dorzuć więcej do kultury

Miasto wyda w tym roku ok. 3 mln zł na funkcjonowanie Książnicy Zamojskiej. W ubiegłym starostwo powiatowe zasiliło tę placówkę kwotą 100 tys. zł. Zdaniem radnych Zamościa to powinno się zmienić, a samorząd powiatowy przeznaczyć większe pieniądze, by wspierać bibliotekę, zwłaszcza że własnej nie ma.