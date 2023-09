Miesiąc do wyborów. Pełne listy kandydatów do Sejmu i Senatu

Ogrodzenia tymczasowe — wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć!

W Polsce obowiązują ścisłe przepisy, które dotyczą placu budowy i jego zabezpieczania. Aby inwestor nie musiał płacić kary, musi zadbać o to, by budowa miała spełniające normy ogrodzenie. Za to odpowiada również kierownik, który powinien zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie placu.