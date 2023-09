Lubelszczyzna chce się rozwijać, ale brakuje pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy

Za nami spotkanie z cyklu Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców pt. „Wsparcie rozwojowe dla Lubelszczyzny”. W dyskusji udział wzięli: Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspertka z zakresu programowania, wdrażania polityk przedsiębiorczości i innowacyjności, zarządzania projektami i programami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej; dr Mariusz Kicia, dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS; Michał Krawczyk, poseł na sejm RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej; Andrzej Tymecki, ekspert z obszaru nowych technologii od przeszło 20 lat związany z branżą ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne).

Jak wspomniał dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS, cała dyskusja dotyczyła rozwoju województwa, a więc narzędziom, które mają w tym pomóc oraz wyzwaniom, które należy przezwyciężyć.

- Kierunek jest wyznaczony strategią rozwoju województwa lubelskiego do roku 2030 roku. Będzie to skupienie się na tym, co jest zasobem naszego województwa, czyli zasoby naturalne, ekologiczne rolnictwo, zielone technologie i medycyna. Bardzo ważne są też technologie i transformacje cyfrowe – zaznaczył dr Mariusz Kicia, dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz adiunkt w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych i doktor nauk ekonomicznych.

Nie zabrakło także politycznego akcentu. Michał Krawczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej podzielił się swoim doświadczeniem w zakresie wykorzystania środków europejskich z perspektywy parlamentu oraz opowiedział o bolączce, jaką jest brak środków z KPO.

- To jest 270 mld złotych, z których znaczna część miałaby być przeznaczona dla naszego województwa. Te środki miałyby posłużyć na modernizację szkół, szpitali, na budowę lepszych dróg, zakup ekologicznych autobusów czy zrewitalizowanie przestrzeni wielu miast. Lublin stara się o rewitalizację błoni pod zamkiem, projekt jest gotowy do złożenia do KPO, ale miasto nie może go złożyć, bo pieniędzy z KPO nie ma. W takiej sytuacji jest wiele samorządów, natomiast polski rząd próbuje nam wmówić, że realizuje inwestycje, które są wpisane na liście do zrealizowania z KPO z pieniędzy rządowych, czyli z Polskiego Funduszu Rozwoju. To nieprawda, bo te inwestycje są realizowane, ale w bardzo niewielkim stopniu, na poziomie 1 proc. w stosunku do tego, co mogłoby się już w Polsce dziać, tak jak się dzieje od półtora roku w całej Unii Europejskiej – podkreślił poseł Michał Krawczyk.