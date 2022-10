Lublin. Firma chce stawiać biogazownię na swoje odpady. Dokumenty już w urzędzie miasta

Inwestor deklaruje, że jeśli dostanie pozwolenie, to budowa ruszy na początku przyszłego roku. – Jesteśmy już na etapie projektowym i planujemy rozpocząć inwestycję w I kwartale 2023 roku – taką odpowiedź przesyła nam Kinga Flis, manager ds. ochrony środowiska w spółce CPF Poland. – Planowane oddanie inwestycji do użytku to IV kwartał 2023.

Firma zamierza wytwarzać przy ul. Zimnej tzw. biogaz rolniczy. Jest on palnym gazem otrzymywanym w fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, biomasy roślinnej oraz odpadów i pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego. Może być też wytwarzany z płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych.

Wniosek o pozwolenie na budowę złożyła spółka StoFarm z podwarszawskiego Karczewa należąca do grupy kapitałowej SuperDrob. Firma, jak czytamy na jej oficjalnej stronie internetowej, została powołana w 2012 r. „do pozyskiwania terenów pod inwestycje”. W 2015 r. jej działalność została rozszerzona o mycie zakładów produkcyjnych i profesjonalny załadunek drobiu.

Planowana instalacja miałaby powstać na terenie lubelskiego zakładu SuperDrob i zajmowałaby się przetwarzaniem jego odpadów.

– W myśl gospodarki obiegu zamkniętego po wybudowaniu biogazowni będziemy zagospodarowywać odpady do produkcji energii cieplnej na własne potrzeby. Dzięki temu nie tylko zwiększymy udział energii odnawialnej w miksie energetycznym Grupy Kapitałowej, ale również zredukujemy emisje powstające w wyniku transportu i spalania paliw kopalnianych – informuje firma. Spółka precyzuje, że do wytwarzania biogazu mają jej służyć „odpady z własnych podczyszczalni ścieków oraz odpady produkcyjne”. Co robi z nimi teraz? – Obecnie przekazujemy je uprawnionym odbiorcom, w tym również innym biogazowniom.

Firma nie informuje o wartości inwestycji.