Lublin. Kongres Rad Dzielnic i temat przewodni: spalarnia śmieci

– Tego typu rozwiązania są być może potrzebne, ale musimy robić to w sposób racjonalny. Powinniśmy też patrzeć na opinie obywateli. To nie są tylko przedsięwzięcia biznesowe, ale takie, które będą miały oddziaływanie na wszystkich mieszkańców Lublina – mówił zapraszając na wydarzenie polityk, ale zaznaczył: – Niepokoi mnie fakt, że kiedy policzymy te inwestycje i ich planowane moce przerobowe, okaże się, że na Lubelszczyźnie produkujemy może jedną trzecią śmieci, których te spalarnie będą potrzebowały, żeby racjonalnie funkcjonować. Rodzi się więc pytanie, po co nam tyle spalarni, skoro nie produkujemy wystarczającej ilości śmieci? Będziemy je tu zwozić? Wolałbym tego uniknąć.

Drugi Kongres Rad Dzielnic odbywa się w hotelu Ibis Styles przy al. Solidarności 7.