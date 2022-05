Lublin. Nie spodziewała się, że ktoś zarejestrował, co zrobiła

Jak wynika z obserwacji policjantów, jest to miejsce, w którym dochodzi do zdarzeń drogowych, które były wynikiem między innymi niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.

Podczas wczorajszych działań z użyciem drona, policjanci ujawnili 22-latkę kierującą audi, która nie zastosowała się do sygnalizacji świetlnej i przejechała przez rondo na „czerwonym”. Podczas kontroli okazało się, że 22-letnia mieszkanka Lublina jest nietrzeźwa. Badanie alkomatem wykazało ponad pół promila alkoholu w jej organizmie. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy.

Teraz o jej dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi jej między innymi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Młoda mieszkanka Lublina odpowie także za popełnione wykroczenie drogowe.