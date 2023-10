Lublin o krok od zostania Europejską Stolicą Kultury

To drugie podejście Lublina do Europejskiej Stolicy Kultury. Poprzednim razem rywalizował z Wrocławiem i to właśnie ten kandydat uzyskał tytuł w 2016 roku.

Idea konkursu powstała w 1985 roku z inicjatywy greckiej minister kultury Meliny Mercouri. Pierwszy tytuł otrzymały Ateny. Miasta kandydackie muszą spełnić szereg warunków przewidzianych w aktach prawa unijnego – m.in. promowanie własnej kultury poprzez instytucję Ambasadora Kultury, czyli twórcy silnie związanego z miastem, współpracę międzynarodową, akcentowanie wartości europejskich oraz prowadzenie działań kulturalnych promujących miasto i region.

Jak na razie tym zaszczytnym tytułem w Polsce może pochwalić się Kraków (2000 rok) i Wrocław (2016).