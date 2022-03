Lublin. Od wtorku wydawanie paczek żywnościowych dla Ukraińców. Gdzie się zgłosić?

Po pomoc będzie można się zgłaszać na plac Miasteczka Ruchu Drogowego przy Al. Zygmuntowskich 4 (od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 15) oraz do budynku przy Popiełuszki 35a (od poniedziałku do piątku w godz. 12-17 oraz w soboty od godz. 10 do 12).

Wydawana w tych miejscach żywność będzie przeznaczona nie tylko dla Ukraińców, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną. – Zapotrzebowanie na pomoc w postaci żywności mogą zgłaszać również osoby, które przyjęły pod swój dach ukraińskie rodziny – zapowiada w oficjalnym komunikacie władz miasta Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina.

W żadnym z tych punktów nie będą przyjmowane produkty od mieszkańców i firm chcących pomóc uchodźców. Dary można przynieść do punktów Polskiego Czerwonego Krzyża (Puchacza 6, Bursaki 17, pl. Litewski 3) oraz Caritas (al. Unii Lubelskiej 15). Przyjmowanie darów koordynuje PCK, z którym można się kontaktować dzwoniąc pod nr 81 532 08 27.

Akcja wydawania żywności jest organizowana przez miasto, Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, stowarzyszenie Homo Faber, Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Polski Czerwony Krzyż.