Lublin: Urządzą dojście do parku. Powstanie też siłownia "pod chmurką"

Park przy ul. Zawilcowej powstał w północno-wschodniej części Lublina na 14-hektarowym terenie po zrekultywowanym w latach 90. ubiegłego wieku miejskim wysypisku śmieci. Został otwarty jesienią 2018 roku.

- W chwili obecnej od strony ul. Daszyńskiego brak jest możliwości prawidłowego dojścia, dojazdu i zaparkowania w obrębie wejścia do parku. Utrudnienie to dotyczy szczególnie mieszkańców którzy do parku przybywają z innych osiedli, a nawet dzielnic – pisali autorzy projektu, jakie został zgłoszony do ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Zakładał on także urządzenie w parku plenerowej siłowni.

Na pomysł zagłosowało blisko 800 osób, dzięki czemu udało się pozyskać 340 tys. zł na realizację zadania.

Miasto ogłosiło właśnie przetarg na zaprojektowanie obu inwestycji. Nowe dojście do parku będzie zlokalizowane w pobliżu bloku przy ul. Daszyńskiego 23. Znajdzie się tu m.in. droga dojazdowa o szerokości 5 metrów, 10 miejsc parkingowych (w tym trzy dla osób niepełnosprawnych) i ścieżka pieszo-rowerowa. Rozebrana zostanie prowizoryczna droga ułożona z płyt betonowych.

Siłownia „pod chmurką” powstanie w pobliżu bloku przy ul. Niepodległości 7D. Powinna mieć od ośmiu do dziesięciu urządzeń gimnastycznych. Na okalającym ją murku mają znaleźć się krzesełka.

Na oferty w ogłoszonym postępowaniu Ratusz czeka do 4 lipca. Zwycięska firma na opracowanie dokumentacji będzie miała cztery miesiące od momentu podpisania umowy. Do jej zadań będzie należało także pełnienie nadzorów autorskich od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia odbiorów.