Lublin. Będą wybory w dzielnicach. Harmonogram

Ogłoszony został „kalendarz czynności wyborczych” ustalony przez prezydenta Lublina.

Do 14 STYCZNIA lubelskie rady dzielnic mogą zgłaszać Miejskiej Komisji Wyborczej swoje wnioski co do podziału dzielnic na obwody głosowania.

Do 24 STYCZNIA komisja ma zatwierdzić podział na obwody i ogłosić liczbę miejsc w poszczególnych obwodach.

Do 3 LUTEGO przeprowadzona ma być rejestracja kandydatów do rad dzielnic, a jeśli chętnych będzie mniej niż miejsc, to odbędzie się uzupełniający nabór, który ma trwać do 10 lutego. Lista zarejestrowanych kandydatów powinna być ogłoszona do 18 LUTEGO.

Głosowanie zaplanowano na 5 MARCA. Ma ono trwać od godz. 8 do 20. Wiadomo już, że potrzeba będzie osób do pracy w komisjach wyborczych. Zainteresowani takim zajęciem będą mogli się zgłaszać, po uprzednim ogłoszeniu naboru przez Miejską Komisję Wyborczą, do 6 lutego.

Liczenie głosów może nie być czasochłonne, bo wybory do rad dzielnic nie cieszą się w Lublinie szczególnie dużym zainteresowaniem. Frekwencja w ostatnich wyborach, przeprowadzonych w 2019 r., wyniosła w skali miasta zaledwie 6,79 proc.

Największa frekwencja była w dzielnicy Szerokie, gdzie do lokali wyborczych poszło niemal 19 proc. uprawnionych do głosowania, w dzielnicy Głusk głosowało nieco ponad 16 proc. uprawnionych, a w Hajdowie-Zadębiu frekwencja wyniosła 14,46 proc. Najmniejsze zainteresowanie wyborami było w dzielnicy Wrotków, gdzie ostatnio zagłosowało zaledwie 2,7 proc. uprawnionych do tego mieszkańców.

W czterech dzielnicach głosowanie w ogóle się nie odbyło, bo kandydatów było tak mało, że automatycznie dostali miejsca w radach.