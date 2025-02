Matematyczni geniusze z techników zdobywają indeksy Politechniki Lubelskiej

– Matematyka leży u podstaw nowoczesnych algorytmów, które są wykorzystywane w przemyśle produkcyjnym, do sterowania robotami, do tego, żeby te roboty były inteligentne i współdziałały z człowiekiem – podkreśla prof. Dariusz Czerwiński, prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Konkurs „Matematyka w Technice dla Technika” od lat przyciąga najlepszych uczniów z techników z całej Polski. W tym roku do rywalizacji stanęło 700 uczestników z 71 szkół. Do finału zakwalifikowało się 10 maturzystów, a zwycięzcami zostali: Kacper Suski z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie (1. miejsce), Cezary Rębiś z Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu (2. miejsce) oraz Wojciech Miazek z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie (3. miejsce).

– Żadna dziedzina techniczna i inżynieryjna nie obędzie się bez matematyki, analizy matematycznej i algebry. Dlatego ich nauka jest tak ważna – przyznaje Kacper Suski, który zdobył pierwsze miejsce.

Nauczycielka Kacpra, Beata Bieńko, nie kryje dumy z osiągnięć swojego podopiecznego. – Jestem bardzo wzruszona, że udało mu się zdobyć pierwsze miejsce. To wyjątkowy i wszechstronnie uzdolniony uczeń – podkreśla.

Wszyscy laureaci konkursu mają zagwarantowane miejsce na kierunkach prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej. – Pokazujecie, jak ważne jest poszerzanie wiedzy poza podstawę programową, ponieważ dzięki dodatkowym umiejętnościom, będziecie tworzyć innowacje i napędzać wyścig technologiczny – dodał prof. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej.

Konkurs „Matematyka w Technice dla Technika” to nie tylko szansa na zdobycie indeksu, ale także okazja do sprawdzenia swoich umiejętności wśród najlepszych. Dla wielu uczestników to pierwszy krok w kierunku kariery w świecie nowoczesnych technologii – zapewniają organizatorzy.