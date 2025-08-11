Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Mieszkańcy będą mieli wpływ na przyszłość transportu w Lublinie. Powstanie kluczowy dokument

Autor: Artur Siekaczyński
(fot. Archiwum/DW)

Nowe studium komunikacyjne wskaże kierunki rozwoju systemu transportowego w Lublinie. Dokument będzie podstawą do planowania dróg, komunikacji miejskiej i tras rowerowych. Miasto zapowiada, że mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych. Aktualnie poszukiwana jest firma, która zajmie się aktualizacją dokumentu przygotowanego ponad dekadę temu.

W Lublinie rozpoczynają się prace nad nową edycją studium komunikacyjnego, które ma określić, jak w kolejnych latach będzie rozwijał się system transportowy Lublina.

Poprzednie opracowanie powstało ponad dekadę temu, w latach 2011–2012. Wskazywało m.in. na potrzebę rozbudowy obwodnicy, rozwoju sieci trolejbusowej, budowy buspasów, tras rowerowych i stref pieszych w centrum. Na jego podstawie zrealizowano część inwestycji, jednak część planów do dziś pozostaje tylko na papierze. Należą do nich m.in. trasa zielona poprowadzona przez wąwóz na Czubach.

Co jeszcze zawierało stare studium? Dokument zakładał podział miasta na strefy z różnymi zasadami ograniczania ruchu samochodowego, szczególnie w centrum, gdzie wprowadza się płatne parkowanie i ogranicza miejsca postojowe. W zamian rozwija się transport publiczny, ruch pieszy i rowerowy, a także tworzy strefy piesze.

W obszarach miejskich ograniczenia są łagodniejsze, z naciskiem na uspokojenie ruchu i dostosowanie transportu do potrzeb mieszkańców oraz pracodawców. Na peryferiach ogranicza się mniej efektywne linie transportu zbiorowego, jednocześnie promując systemy „Parkuj i Jedź” oraz dowóz do głównych tras komunikacyjnych. Całość ma na celu lepsze zarządzanie ruchem i zwiększenie roli transportu publicznego, zwłaszcza na kluczowych trasach i w centrum.

Nowy dokument powstaje m.in. z powodu zmiany przepisów: miasta muszą przygotować plan ogólny, a studium komunikacyjne stanie się jego ważną częścią. Jak informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin:

– Rozpoczynamy opracowanie nowej edycji studium komunikacyjnego, aby wyznaczyć kierunki rozwoju systemu transportowego, które odpowiedzą na dzisiejsze potrzeby mieszkańców oraz wyzwania wynikające z dynamicznego rozwoju miasta. Bezpośrednim impulsem do przygotowania nowego studium jest także zmiana przepisów – zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miasta muszą opracować nowy dokument planistyczny o randze prawa miejscowego, czyli plan ogólny – wyjaśnia Stryczewska. – To właśnie studium komunikacyjne stanie się podstawą do wskazania kierunków rozwoju systemów transportowych w tym nowym planie oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – tłumaczy urzędniczka.

Nowe studium ma objąć analizę obecnych potrzeb komunikacyjnych w transporcie drogowym, publicznym, rowerowym i pieszym. Oznacza to, że dokument może wpłynąć na przyszły kształt dróg, tras autobusowych, ścieżek rowerowych i organizacji ruchu w centrum.

Miasto zapowiada, że mieszkańcy będą mieli możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych kierunków rozwoju. - Chcemy, aby nowy system transportowy odpowiadał realnym potrzebom, dlatego planujemy również przeprowadzenie konsultacji społecznych. Zaprosimy do nich wszystkich zainteresowanych. Informacje o terminach i formie konsultacji przekażemy po wyborze wykonawcy opracowania – dodaje Joanna Stryczewska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokument zostanie objęty strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Oznacza to, że oprócz planów rozwoju transportu, studium wskaże także, jak projektowane rozwiązania wpłyną na jakość powietrza, hałas i bezpieczeństwo w mieście.

Aktualizacja tego dokumentu, może kosztować miasto nawet ponad 500 tys. zł.

Sonda: Jak oceniasz obecny system komunikacyjny Lublina?

Liczba głosów: 36
