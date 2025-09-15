Milioner z Lubelskiego nagrodzi za poczęcie dziecka w jego hotelu

Właściciel hoteli, m.in. w Janowie Podlaskim, Lublinie czy Nałęczowie oferuje swoim pracownikom po 10 tys. zł za potomstwo. Ponadto goście hotelowi, którzy "w trakcie pobytu zadbają o poczęcie dziecka" otrzymają darmowe przyjęcie rodzinne.

– Każda para, która w trakcie pobytu w jednym z 23 hoteli sieci Arche zadba o poczęcie dziecka, otrzyma gratisowe przyjęcie rodzinne związane z narodzinami np. chrzcinami, zorganizowane w jednej z naszych sal eventowych lub restauracji – zapowiedział Władysław Grochowski, który na co dzień mieszka w Trzebieszowie w powiecie łukowskim.

-Za to benefitów w postaci 10 tys. zł za każde urodzone dziecko mogą się spodziewać pracownicy firmy oraz nabywcy naszych mieszkań przez 5 lat od daty zakupu lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe - dodaje Grochowski.

Założenia programu Arche opisała na swojej stronie internetowej. „Uruchomiliśmy program mający na celu zahamowanie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Seria zachęt dla pracowników, nabywców mieszkań i hotelowych gości, ma obejmować bezpłatne imprezy okolicznościowe z okazji narodzin, a nawet nagrody w wysokości 10 tys. zł, motywujące do rodzenia dzieci. Warto dodać, że hotele sieci Arche honorują również 10 proc. zniżki wynikające z Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora, a dzieci do 3 roku życia gościmy za darmo. Tymi działaniami pragniemy zwrócić uwagę na rosnący problem demograficzny, a także zachęcić inne firmy do wdrażania kolejnych zachęt promacierzyńskich”- czytamy.

W wyznaczonych lokalizacjach takich jak Zamek Janów Podlaski oraz Pałac i Folwark Łochów powstanie też park z drzewami, które będą sadzone po każdych narodzinach i opatrzone tabliczką z imieniem potomka.

Według danych GUS liczba ludności na koniec grudnia 2024 r. wyniosła 37,49 mln osób, co oznacza, że obniżyła się aż o ok. 157 tys. osób w stosunku do stanu sprzed roku. Z kolei zgodnie z prognozą ZUS nasza populacja ulegnie dalszemu zmniejszeniu do około 36,57 mln osób w 2029 r.

Arche ma w sumie ponad 20 hoteli w całej Polsce. Firma Grochowskiego. wyceniana jest na ponad miliard złotych.