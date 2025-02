Nie wiesz, co robić w ferie? Skocz w mundur

„Ferie z WOT” zbliżają się wielkimi krokami. Projekt organizowany przez lubelskich terytorialsów niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu. To dobra okazja, aby podczas zimowej przerwy w nauce odbyć szkolenie z podstaw wojskowości i rozpocząć swoją przygodę z mundurem.

Z takiej szansy dokładnie rok temu skorzystał szeregowy Patryk - celowniczy w 21 Lubelskim Batalionie Lekkiej Piechoty 2 LBOT, na co dzień uczeń piątej klasy Technikum Energetyczno-Informatycznego w Lublinie. Swoją przygodę z Terytorialną Służbą Wojskową (TSW) rozpoczął właśnie podczas projektu "Ferie z WOT". Jak wspomina tamto szkolenie i rok służby w 2 Lubelskiej Brygadzie OT?

– Chciałem aktywnie spędzić czas wolny od nauki i postanowiłem spróbować swoich sił na szkoleniu podstawowym w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Bardzo miło wspominam ten czas - profesjonalna kadra, ciekawe zajęcia i dobra atmosfera, a do porannego wstawania i wojskowej dyscypliny bardzo szybko się przyzwyczaiłem – mówi szer. Patryk. – Po roku służby mogę powiedzieć, że Terytorialna Służba Wojskowa i weekendowy system szkoleń są bardzo dobrym wyborem dla osób, które myślą o wojsku, a tak jak ja jeszcze uczą się. Tutaj bez problemu można połączyć naukę, czy inne obowiązki ze służbą. Przez ten rok dużo się nauczyłem i poznałem ciekawych i wartościowych ludzi. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że wojsko jest tym co chcę robić w przyszłości. Po maturze planuję kontynuować przygodę z wojskiem - będę starał się o przyjęcie do Lotniczej Akademii Wojskowej – dodaje szer. Patryk.

„Ferie z WOT” nie tylko dla uczniów

Głównym założeniem projektu „Ferie z WOT” jest dostosowanie terminów szkoleń podstawowych i szkoleń wyrównawczych do zimowej przerwy w nauce. Projekt adresowany jest przede wszystkim do pełnoletnich uczniów, studentów i nauczycieli, którzy bez uszczerbku w nauce czy pracy mogą odbyć szkolenie wojskowe. „Ferie z WOT” to również atrakcyjna propozycja dla każdego kto interesuje się wojskiem i chciałby poznać podstawy wojskowości. Wszyscy kandydaci do TSW powinni spełnić wymogi formalne tj. pełnoletność, posiadanie polskiego obywatelstwa, niekaralność, dobry stan psychofizyczny oraz niepełnienie innej formy służby wojskowej.

Jak przebiega szkolenie?

W ramach „Ferii z WOT” prowadzone są dwa rodzaje szkoleń: 16-dniowe szkolenie podstawowe dedykowane osobom, które nie były nigdy w wojsku oraz 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy. Programowo szkolenia te nie różnią się od tych organizowanych w ciągu roku. Ochotnicy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z wojskiem przez szesnaście dni zgrupowania szkoleniowego pod okiem instruktorów 2 LBOT uczą się podstaw wojskowości. Są to m.in. zajęcia strzeleckie, taktyka pododdziałów lekkiej piechoty, podstawy medycyny pola walki, łączność, terenoznawstwo, elementy survivalu. Następnie zdobyte umiejętności są sprawdzone podczas egzaminu końcowego tzw. „pętli taktycznej”. Ci, którzy pomyślnie przejdą całe szkolenie złożą uroczystą przysięgę na sztandar 2 LBOT, która odbędzie się 1 marca br. w Lublinie.

Jak się przygotować na szkolenie? Najważniejsze rzeczy, takie jak mundur polowy, obuwie taktyczne oraz zasobnik piechoty ochotnicy otrzymują na miejscu. Warto zabrać ze sobą: przybory kosmetyczne, środki piorące, obuwie sportowe, niezbędne leki, dodatkową bieliznę, skarpety, przybory do czyszczenia obuwia, podręczny zestaw do szycia, latarkę, kubek, składany nóż, ładowarkę do telefonu, powerbank, notes z długopisem.