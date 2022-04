Niedziela Palmowa w Lublinie. Były też żywe liście [zdjęcia]

Ostatnia niedziela przed Wielkanocą to kończąca Wielki Post Niedziela Palmowa. Tego dnia wierni, biorąc udział w nabożeństwie, podczas którego święci się palmy. Z reguły – w Polce – to pionowe wiązanki z traw, suszonych kwiatów, traw, gałązek brzozowych.

Święto to jest pamiątką wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Przybył do tego miasta na osiołku, a tłum ludzi witał go liśćmi palm. Były rzucane pod kopyta zwierzęcia, aby stąpało delikatnie.