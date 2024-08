Pasażerów miejskiej komunikacji publicznej w Lublinie od września czeka wiele zmian

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przedstawił koncepcję III etapu optymalizacji oferty przewozowej po przeprowadzonych wcześniej konsultacjach społecznych. Jednym z jego elementów jest zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na liniach: 6, 15, 17, 18, 26, 31, 40, 55, 57, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 159, 160, które od 2 września będą jeździły co 15 minut w godzinach szczytu.

- Reorganizacja obecnego układu połączeń linii autobusowych i trolejbusowych, do której przygotowujemy się już od bardzo długiego czasu, ma dostosować komunikację miejską do nowych realiów i potrzeb. Efektem nowej siatki połączeń jest m.in. skrócenie czasu podróży, zwiększenie dostępności komunikacyjnej, szczególnie w rejonach peryferyjnych oraz optymalizacja wykorzystania dostępnych środków technicznych i zasobów ludzkich – mówi Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

W planach jest również zwiększenie ilości kursów w kierunku nowych osiedli Lublina: Węglina Południowego, Zielonego Wzgórza, Czechowa Północnego na Koncertowej oraz Wrotkowa w okolicy ul. Granata. W rozkładach pojawi się również bezpośrednie połączenie ul. Granata ze Śródmieściem. Całkowicie wycofane zostaną linie nr 1, 11 oraz 904.

Inne nazwy przystanków

Niektóre przystanki zmienią swoje nazwy ze względu na zmieniającą się w ich okolicy infrastrukturę. Dotyczy to m.in. przystanków Dworzec Gł. PKS 02 i 04 przy al. Tysiąclecia, które od 2 września będą nosiły nazwy Muzeum Narodowe- Zamek 02 i 04. Zaś przy ulicy Dębówka skrócą swoją nazwę do Dębówka II. Część nazwy Dworzec Gł. PKS utracą również przystanki przy ul. Ruskiej. Przystanki przy galerii handlowej Vivo (dawniej Tarasy Zamkowe) od września będą funkcjonowały pod nazwą Rondo Dmowskiego 01 i 03. Przystanki Klub Jeździecki 01 i 02 będą widoczne w rozkładach jako Rondo Żołnierzy Górników 02 i 04.

Przystanki przy ul. Łęczyńskiej będą zostaną przemianowane z Fabryka Wąg na Firlejowska. Przystanek Rondo Sportowców 05 przy ul. Krochmalnej będzie funkcjonował pod nazwą Kawia 01. Zmianie ulegnie również nazwa przystanku Szpital im. Jana Bożego 01, który od września będzie widoczny w rozkładach jako Herberta- szpital 01. W rejonie al. Witosa przystanek Makro 02 zmieni nazwę na Carefour 02. Zaś dotychczasowy przystanek Carefour 02 będzie noseił nazwę Rolna Osada 02.

Zmiany na skrzyżowaniach

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie poinformował na wtorkowej konferencji, że we wrześniu ruszy pilotażowy program zmian w zakresie funkcjonowania sygnalizacji świetlnych. W rejonie skrzyżowania ulic: Kunickiego, Rejtana i Zemborzyckiej zamontowanych zostanie siedem urządzeń odliczających czas do zmiany świateł. Ma to ułatwić pracę kierowcom.

­- Chcemy zrobić jedną rozwiązanie niestandardowe bo wszyscy się przyzwyczaili do warunkowego prawoskrętu a my chcemy zrobić jeden warunkowy lewoskręt w centrum miasta z ulicy Kołłątaja w Krakowskie Przedmieście. Tam jest możliwość wykonania takiego rozwiązania .O ile dobrze pamiętam w Lublinie chyba nie było do tej pory lewoskrętu. Chcemy również zaobserwować jak użytkownicy dróg do tego podejdą jaki efekt przyniesie takie rozwiązanie- mówił Tomasz Fulara, zastępca prezydenta miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju

Na skrzyżowaniach ulic: Metarulgiczna- Grygowa, Wrotkowska- Inżynierska, Krakowskie Przedmieście - Kołłątaja oraz w rejonie ulicy Mełgiewskiej przy wyjeździe ze stacji paliw w drogę serwisową zamontowane zostaną dodatkowe strzałki warunkowego skrętu.

Przy wyjeździe z centrum handlowego Leclerc przy ul. Turystycznej wydłużony zostanie czas zielonego światła. Taka sama zmiana nastąpi przy prawoskręcie z ul. Krańcowej w ul. Długą.

Inne trasy poszczególnych linii:

1 - Wycofana- jej funkcje przejmą linie nr 6, 25 i 34

- Wycofana- jej funkcje przejmą linie nr 6, 25 i 34 4 - zmiana trasy: linia pojedzie ulicą Poligonową, Zelwerowicza, Bohaterów Września, Poligonową, Ducha, al. Sikorskiego, następnie wprost na Al. Racławickie do ul. Lipowej następnie al. Piłsudskiego do Dworca Lublin, Krochmalną, Diamentową, Zemborzycką do Żeglarskiej

- zmiana trasy: linia pojedzie ulicą Poligonową, Zelwerowicza, Bohaterów Września, Poligonową, Ducha, al. Sikorskiego, następnie wprost na Al. Racławickie do ul. Lipowej następnie al. Piłsudskiego do Dworca Lublin, Krochmalną, Diamentową, Zemborzycką do Żeglarskiej 6 - wydłużenie trasy do ul. Żeglarskiej przez ul. Nałkowskich

- wydłużenie trasy do ul. Żeglarskiej przez ul. Nałkowskich 8 - zmiana trasy: przez ul. Poligonową, Zelwerowicza, Bohaterów Września, Poligonową, Ducha, al. Sikorskiego, Popiełuszki, al. Długosza, al. Racławickie do ul. Lipowej (bez ul. Okopowej) następnie Lipowa, Narutowicza, dalej według starego rozkładu aż do Zemborzyc Górnych (wybrane kursy wydłużone do Krężnicy Jarej)

- zmiana trasy: przez ul. Poligonową, Zelwerowicza, Bohaterów Września, Poligonową, Ducha, al. Sikorskiego, Popiełuszki, al. Długosza, al. Racławickie do ul. Lipowej (bez ul. Okopowej) następnie Lipowa, Narutowicza, dalej według starego rozkładu aż do Zemborzyc Górnych (wybrane kursy wydłużone do Krężnicy Jarej) 11 - zlikwidowana

- zlikwidowana 13 - z os. Poręba w kierunku Jana Pawła, następnie przez os. Widok, dalsza trasa do ul. Narutowicza bez zmian, z pominięciem ul. Okopowej do ul. Lipowej do al. Kompozytorów Polskich bez zmian, następnie: Elsnera, Związkowa, wybrane kursy: Ceramiczna, Rapackiego, Bursaki do Węglarza

- z os. Poręba w kierunku Jana Pawła, następnie przez os. Widok, dalsza trasa do ul. Narutowicza bez zmian, z pominięciem ul. Okopowej do ul. Lipowej do al. Kompozytorów Polskich bez zmian, następnie: Elsnera, Związkowa, wybrane kursy: Ceramiczna, Rapackiego, Bursaki do Węglarza 14 - wydłużenie trasy przez al. Kraśnicką do przystanku Węglin Wróbla

- wydłużenie trasy przez al. Kraśnicką do przystanku Węglin Wróbla 15 - z Alei Racławickich pojedzie przez Poniatowskiego do al. Smorawińskiego

- z Alei Racławickich pojedzie przez Poniatowskiego do al. Smorawińskiego 17 - wybrane kursy będą jeździć z ul. Związkowej na Ceramiczną, następnie Rapackiego, Bursaki, Związkową na Choiny

- wybrane kursy będą jeździć z ul. Związkowej na Ceramiczną, następnie Rapackiego, Bursaki, Związkową na Choiny 18 - obsłuży Giełdę w Elizówce, pojedzie al. Spółdzielczości pracy następnie według starego rozkładu. Wybrane kursy zostaną wydłużone przez Marysin, Natalin, Snopków, Kolonię Snopków, Helenów aż do Smugi, wybrane kursy będą jeździły również na przystanek Majdan Krasieniński- Sklep

- obsłuży Giełdę w Elizówce, pojedzie al. Spółdzielczości pracy następnie według starego rozkładu. Wybrane kursy zostaną wydłużone przez Marysin, Natalin, Snopków, Kolonię Snopków, Helenów aż do Smugi, wybrane kursy będą jeździły również na przystanek Majdan Krasieniński- Sklep 25- z Prawiednik do ul. Fabrycznej według obecnej trasy, następnie przez Zamojską, Wyszyńskiego, Królewską, Lubartowską (z powrotem przez Wodopojną , Świętoduską, Bajkowskiego, Al. Tysiąclecia, Lwowską, Kalinowszczyznę, Al. Andersa, Mełgiewską, Gospodarczą, Hutniczą, al. Witosa, Grygowej, Pancerniaków aż pod galerię handlową Felicity Lublin

z Prawiednik do ul. Fabrycznej według obecnej trasy, następnie przez Zamojską, Wyszyńskiego, Królewską, Lubartowską (z powrotem przez Wodopojną , Świętoduską, Bajkowskiego, Al. Tysiąclecia, Lwowską, Kalinowszczyznę, Al. Andersa, Mełgiewską, Gospodarczą, Hutniczą, al. Witosa, Grygowej, Pancerniaków aż pod galerię handlową Felicity Lublin 26- wydłużenie trasy przez al. Kraśnicką do przystanku Węglin Wróbla

wydłużenie trasy przez al. Kraśnicką do przystanku Węglin Wróbla 29- z Choin do ul. Północnej bez zmian następnie Szeligowskiego, Fijałkowskiego, Gębali, Chodźki, Jaczewskiego, pozostała trasa bez zmian

z Choin do ul. Północnej bez zmian następnie Szeligowskiego, Fijałkowskiego, Gębali, Chodźki, Jaczewskiego, pozostała trasa bez zmian 30- z Dworca Lublin pojedzie prosto na Stadionową następnie Muzyczną, Głęboką, Filaretów, Zana, al. Kraśnicką, al. Warszawską do ul. Zbożową

z Dworca Lublin pojedzie prosto na Stadionową następnie Muzyczną, Głęboką, Filaretów, Zana, al. Kraśnicką, al. Warszawską do ul. Zbożową 32- od września nie będzie jeździć z pętli przy os. Widok, a swoją trasę rozpocznie na Lipniaku i pojedzie przez ul. Wojciechowską, pozostały rozkład w kierunku Daszyńskiego nie ulega zmianie

od września nie będzie jeździć z pętli przy os. Widok, a swoją trasę rozpocznie na Lipniaku i pojedzie przez ul. Wojciechowską, pozostały rozkład w kierunku Daszyńskiego nie ulega zmianie 34- trasa zostanie wydłuzona od Dworca Lublin przez Krochmalną, Diamentową, Romera, Nałkowskich w kierunku Żeglarskiej

trasa zostanie wydłuzona od Dworca Lublin przez Krochmalną, Diamentową, Romera, Nałkowskich w kierunku Żeglarskiej 37- od ul. Żeglarskiej do al. Kraśnickiej bez zmian, następnie al. Sikorskiego, ul. Ducha, Willową, Sławinkowską na ul. Zbożową. W kierunku przeciwnym autobus nie pojedzie przez ul. Zbożową i al. Warszawską

od ul. Żeglarskiej do al. Kraśnickiej bez zmian, następnie al. Sikorskiego, ul. Ducha, Willową, Sławinkowską na ul. Zbożową. W kierunku przeciwnym autobus nie pojedzie przez ul. Zbożową i al. Warszawską 39- linia będzie rozpoczynała swoją trasę na pętli przy os. Widok następnie pojedzie ul. Filaretów i Zana w kierunku Nadbystrzyckiej. Pozostała trasa pozostaje bez zmian

linia będzie rozpoczynała swoją trasę na pętli przy os. Widok następnie pojedzie ul. Filaretów i Zana w kierunku Nadbystrzyckiej. Pozostała trasa pozostaje bez zmian 44- z pętli przy os. Widok pojedzie ul. Filaretów następnie Zana w kierunku Nadbystrzyckiej. Reszta trasy pozostaje bez zmian

z pętli przy os. Widok pojedzie ul. Filaretów następnie Zana w kierunku Nadbystrzyckiej. Reszta trasy pozostaje bez zmian 45- z ul. Jana Pawła II pojedzie przez Nadbystrzycką, Muzyczną, Stadionową do Dworca Lublin z pominięciem ul. Krochmalnej. Pozostała część trasy pozostaje bez zmian

z ul. Jana Pawła II pojedzie przez Nadbystrzycką, Muzyczną, Stadionową do Dworca Lublin z pominięciem ul. Krochmalnej. Pozostała część trasy pozostaje bez zmian 55- z Al. Racławickich pojedzie Poniatowskiego na al. Smorawińskiego. Zmianie ulegnie podstawowy wariant wykonywanej trasy z: Koncertowa -Felin Europark na Koncertowa- Dworzec Świdnik Miasto

z Al. Racławickich pojedzie Poniatowskiego na al. Smorawińskiego. Zmianie ulegnie podstawowy wariant wykonywanej trasy z: Koncertowa -Felin Europark na Koncertowa- Dworzec Świdnik Miasto 70- (linia jednokierunkowa) zostanie wydłużona do przystanku Felin- Kalinówka przez Franczaka ,, Lalka”

(linia jednokierunkowa) zostanie wydłużona do przystanku Felin- Kalinówka przez Franczaka ,, Lalka” 904- linia zlikwidowana

linia zlikwidowana 922- wycofany zostanie wariant trasy z os. Borek. Autobus pojedzie z Zawieprzyc przez Jawidz, Charlęż, Kolonię- Bystrzycę następnie Sobianowice, Łysaków, Pliszczyn, ul. Pliszczyńską, Wólkę, ul. Turystyczną, Mełgiewską, al. Andersa, Kalinowsszczyznę, Lwowską, al. Tysiąclecia i zakończy swoją trasę na przystanku Dworzec Gł PKS (od września pod nazwą: Muzeum Narodowe-Zamek)

wycofany zostanie wariant trasy z os. Borek. Autobus pojedzie z Zawieprzyc przez Jawidz, Charlęż, Kolonię- Bystrzycę następnie Sobianowice, Łysaków, Pliszczyn, ul. Pliszczyńską, Wólkę, ul. Turystyczną, Mełgiewską, al. Andersa, Kalinowsszczyznę, Lwowską, al. Tysiąclecia i zakończy swoją trasę na przystanku Dworzec Gł PKS (od września pod nazwą: Muzeum Narodowe-Zamek) 153- z ul. Głębokiej pojedzie przez Muzyczną, Stadionową, obok Dworca Lublin, przez Lubelskiego Lipca 80’ następnie plac Bychawski, ul. Wolską do ul. Droga Męczenników Majdanka. Pozostała część trasy pozostaje bez zmian.

z ul. Głębokiej pojedzie przez Muzyczną, Stadionową, obok Dworca Lublin, przez Lubelskiego Lipca 80’ następnie plac Bychawski, ul. Wolską do ul. Droga Męczenników Majdanka. Pozostała część trasy pozostaje bez zmian. 160- ominie pętlę przy os. Widok i z ul. Jana Pawła pojedzie ul. Krochmalną. Pozostała część trasy bez zmian

Nowy rozkład i zmiany nazewnictwa przystanków zacznie obowiązywać od 2 września.