Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Lublinie? Projekt prohibicji do konsultacji

Radni prezydenckiego klubu swój pomysł przedstawili już w piątek, zapowiadając na poniedziałek konferencję prasową w tej sprawie. Dziś wyjaśnili kilka kwestii. Najważniejsza dotyczy mapy drogowej ewentualnego wprowadzania uchwały w życie. Projekt trafi do konsultacji społecznych. Kluczowy będzie tu głos rad dzielnic. Te mają 21 dni na zajęcie stanowiska. W praktyce jednak trudno przewidzieć, kiedy mógłby trafić on pod głosowanie. Na pewno nie będzie to podczas zbliżającej się, październikowej sesji rady.



– Ciężko powiedzieć, ile potrwają konsultacje, czy będą to trzy miesiące czy raczej pół roku – powiedziała Anna Glijer, radna klubu Żuka.



Sam projekt zakłada zakaz sprzedaży alkoholu na terenie miasta w godzinach 23:00-6:00. Z zakazu wyłączone mają być lokale gastronomiczne, takie jak restauracje, bary, puby czy kluby nocne. Takie godziny de facto wyłączają z zakazu sklepy najpopularniejszej sieci z zielonym płazem w logo i nazwie. Te pracują właśnie od 6:00 do 23:00.



Nie kryje zresztą tego sama Glijer. – Jest to wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, także żeby zakaz był dla nich jak najmniej uciążliwy – tłumaczy radna.



De facto więc ewentualna nocna prohibicja obejmie sklepy całodobowe (zwane nocnymi) i stacje benzynowe. Cel jest jasny. Poprawa bezpieczeństwa lublinian i komfortu życia mieszkańców ścisłego centrum, gdzie najczęściej toczy się nocne życie – szczególnie w weekendy. Tutaj referująca pomysł radna Glijer powołała się na wyniki badań.



– Przykłady z dużych miast wskazują, że statystyki interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w ciągu nocy diametralnie spadły. W Krakowie jest to 70 procent – powiedziała radna.



Warto nadmienić, że po konsultacjach społecznych szczegółowe zapisy projektu uchwały (np. dotyczące godzin wyłączenia sprzedaży alkoholu) mogą zostać zmienione. Jeśli jednak nikt z prezydenckiego klubu nie wyłamie się, wówczas nocna prohibicja prędzej czy później wejdzie w życie, a Lublin pójdzie w ślady wielu innych dużych miast – wspomnianego Krakowa, Wrocławia czy Warszawy, która zakaz wprowadza stopniowo, począwszy od dwóch dzielnic, docelowo rozszerzając do całego miasta.