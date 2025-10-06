Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Lublinie? Projekt prohibicji do konsultacji

Adrian Mańko
(fot. zdjęcie ilustracyjne)

Radni klubu prezydenta Żuka przedstawili najważniejsze założenia dotyczące projektu uchwały nocnej prohibicji na terenie Lublina. Zanim dokument trafi pod głosowanie czekają go konsultacje społeczne.

Radni prezydenckiego klubu swój pomysł przedstawili już w piątek, zapowiadając na poniedziałek konferencję prasową w tej sprawie. Dziś wyjaśnili kilka kwestii. Najważniejsza dotyczy mapy drogowej ewentualnego wprowadzania uchwały w życie. Projekt trafi do konsultacji społecznych. Kluczowy będzie tu głos rad dzielnic. Te mają 21 dni na zajęcie stanowiska. W praktyce jednak trudno przewidzieć, kiedy mógłby trafić on pod głosowanie. Na pewno nie będzie to podczas zbliżającej się, październikowej sesji rady.

Ciężko powiedzieć, ile potrwają konsultacje, czy będą to trzy miesiące czy raczej pół roku – powiedziała Anna Glijer, radna klubu Żuka.

Sam projekt zakłada zakaz sprzedaży alkoholu na terenie miasta w godzinach 23:00-6:00. Z zakazu wyłączone mają być lokale gastronomiczne, takie jak restauracje, bary, puby czy kluby nocne. Takie godziny de facto wyłączają z zakazu sklepy najpopularniejszej sieci z zielonym płazem w logo i nazwie. Te pracują właśnie od 6:00 do 23:00.

Nie kryje zresztą tego sama Glijer. – Jest to wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, także żeby zakaz był dla nich jak najmniej uciążliwy – tłumaczy radna.

De facto więc ewentualna nocna prohibicja obejmie sklepy całodobowe (zwane nocnymi) i stacje benzynowe. Cel jest jasny. Poprawa bezpieczeństwa lublinian i komfortu życia mieszkańców ścisłego centrum, gdzie najczęściej toczy się nocne życie – szczególnie w weekendy. Tutaj referująca pomysł radna Glijer powołała się na wyniki badań.

– Przykłady z dużych miast wskazują, że statystyki interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w ciągu nocy diametralnie spadły. W Krakowie jest to 70 procent – powiedziała radna.

Warto nadmienić, że po konsultacjach społecznych szczegółowe zapisy projektu uchwały (np. dotyczące godzin wyłączenia sprzedaży alkoholu) mogą zostać zmienione. Jeśli jednak nikt z prezydenckiego klubu nie wyłamie się, wówczas nocna prohibicja prędzej czy później wejdzie w życie, a Lublin pójdzie w ślady wielu innych dużych miast – wspomnianego Krakowa, Wrocławia czy Warszawy, która zakaz wprowadza stopniowo, począwszy od dwóch dzielnic, docelowo rozszerzając do całego miasta.

Gdyby radni Zamościa zdecydowali się na wprowadzenie prohibicji, to alkohol nocą można byłoby kupić jedynie w lokalach gastronomicznych, a sklepy czy stacje pali miałyby zakaz jego sprzedaży

Prohibicja w Zamościu. "To wyszłoby z korzyścią dla mieszkańców naszego miasta"

Prohibicja w Lublinie? Spytaliśmy lubelskich radnych
Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Zaledwie tydzień temu większość przepytywanych przez nas miejskich "rajców" kluczyła w sprawie ewentualnej nocnej prohibicji. Dziś klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka poinformował o złożeniu w tej sprawie projektu uchwały.

Julia Piętakiewicz świętuje zdobycie dwóch bramek

Górnik Łęczna rozbił GKS Katowice

To jedna z największych sensacji tego sezonu. Górnik Łęczna pojechał do stolicy Górnego Śląska z zamiarem rozegrania dobrego meczu. Ciężko jednak było obstawiać pewne zwycięstwo, zwłaszcza, że katowiczanki to aktualny mistrz Polski. Wprawdzie gospodynie odpadły już z Ligi Mistrzów, to jednak wciąż grają w niższym rangą Pucharze Europy.
Kliknęła dla zysku, straciła oszczędności. Internetowy zarobek okazał się pułapką

Kliknęła dla zysku, straciła oszczędności. Internetowy zarobek okazał się pułapką

Miała być szybka gotówka za „lajki” pod reklamami. Zamiast tego – utrata ponad 1600 złotych i gorzka lekcja o tym, jak łatwo w sieci wpaść w sidła oszustów. 17-latka z Chełma uwierzyła w atrakcyjną ofertę zarobku online. Teraz policja apeluje o rozwagę.
Azoty Puławy pokonały Piotrkowianina Piotrków Trybunalski

Azoty Puławy lepsze od Piotrkowianina Piotrków Trybunalski

W szóstej kolejce Azoty Puławy pokonały Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 30:29. Była to pierwsza wygrana podopiecznych Patryka Kuchczyńskiego w tym sezonie przed własną publicznością
