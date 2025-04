Wielka Moc Pomagania – podziel się świątecznym posiłkiem

Już dziś od godziny 10:00 w dwóch lokalizacjach Lublina – AUCHAN Felicity i E.Leclerc – trwa zbiórka produktów spożywczych. Wolontariusze PCK czekają na dary, które trafią do świątecznych paczek dla osób samotnych, starszych i rodzin w trudnej sytuacji.

– Każdy produkt ma znaczenie – podkreślają organizatorzy. – Makaron, ryż, konserwy czy słodycze to podstawowe artykuły, które pozwolą stworzyć godne święta dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

Zbiórka potrwa do niedzieli (13 kwietnia) w godzinach 10:00–18:00. To ostatni moment, by włączyć się w tę szlachetną inicjatywę i podzielić dobrocią z potrzebującymi.

Warsztaty wielkanocne – stwórz wyjątkowe ozdoby

Dla tych, którzy chcą poczuć magię nadchodzących świąt, PCK przygotował kreatywne warsztaty:

12 kwietnia (sobota) w AUCHAN Felicity (10:00–12:00) – tworzenie palm wielkanocnych

13 kwietnia (niedziela) w E.Leclerc (14:00–16:00) – wykonywanie stroików i pisanek

To wyjątkowa propozycja dla rodzin – dzieci i dorośli wspólnie mogą przygotować niepowtarzalne dekoracje, które ozdobią wielkanocne stoły. Materiały zapewniają organizatorzy, a udział w zajęciach jest bezpłatny.

Jarmark Rękodzieła – kupuj z sercem

W sobotę 12 kwietnia w godzinach 10:00–18:00 w Skende Shopping odbędzie się wyjątkowy Świąteczny Jarmark Rękodzieła. Na stoiskach znajdziemy ręcznie malowane pisanki, palmy, ceramiczne króliczki i inne unikatowe ozdoby.

– Każdy zakup na jarmarku to realna pomoc – mówią organizatorzy. – Całkowity dochód przeznaczymy na wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej.

To idealna okazja, by znaleźć wyjątkowe upominki dla bliskich, a przy okazji wesprzeć szczytny cel. Jarmark to także możliwość spotkania z lokalnymi twórcami i podziwiania ich kunsztu.