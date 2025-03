SZPIKujesz Ratujesz: Zwolnieni z teorii, zaangażowani w pomoc

Projekt SZPIKujesz Ratujesz, w który zaangażowała się grupa dziewczyn z V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie odbywa się w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, znanej z inicjowania działań społecznych przez młodzież w całej Polsce.

Pomysł narodził się dzięki nauczycielce biologii, która w poprzednich latach organizowała podobne akcje ze swoimi wychowankami, jednak ze względu na posiadanie klasy maturalnej, uczniowie musieli skupić się na nauce do egzaminów. Inicjatywę przejęło 10 dziewczyn z klasy 2 D. Akcję postanowiły rozszerzyć i wyjść z nią poza szkolne mury.

– Chcemy dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych dawców i pomóc w budowaniu bazy Fundacji DKMS – mówi Liliana Kasprzyk, uczestniczka projektu SZPIKujesz Ratujesz.

Trzy etapy: Edukacja, Promocja, Rejestracja

Choć nie są jeszcze pełnoletnie i nie mogą zarejestrować się jako dawcy, ich determinacja w promowaniu idei dawstwa jest godna podziwu.

Od miesięcy poświęcają swój czas wolny, edukują się na temat chorób krwi i dzielą się tym z innymi. Merytorycznie przy projekcie wspiera je Fundacja DKMS zrzeszająca potencjalnych dawców szpiku i dająca nadzieję chorym na nowotwory krwi.

Dziewczyny swoje zadania podzieliły na 3 etapy. Najpierw dziewczyny biorące udział w projekcie przeprowadziły prelekcje na temat dawstwa szpiku i chorób nowotworowych krwi. Odwiedzając klasy 3 i 4 w swoim liceum, a także klasy 7 i 8 w dwóch lubelskich podstawówkach opowiadały o chorobach krwi, a także obalały mity na temat dawstwa szpiku i metod jego pobrania.

– W projekcie jestem dlatego, że nawet jeżeli ktoś po naszej edukacji nie zarejestruje się od razu do bazy dawców szpiku, to słysząc historie dawców oraz biorców szpiku, w przyszłości stwierdzi, że może jednak warto poświęcić ten swój czas i się zarejestrować – mówi Kasia, uczestniczka projektu.

Dziewczyny są także bardzo aktywne w mediach społecznościowych, gdzie nagrywają krótkie filmiki promujące akcję dawstwa szpiku i obalają mity panujące na ten temat.

Ostatnim etapem będzie wielka akcja rejestracyjna. Jedna już się odbyła w szkole. Dziewczyny oprócz rejestracji potencjalnych dawców szpiku zorganizowały kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przekazany na działalność Fundacji DKMS.

To nie wszystko. Dzięki ich zaangażowaniu, każdy pełnoletni mieszkaniec Lublina będzie miał okazję dołączyć do bazy potencjalnych dawców już 29 marca w Galerii Felicity. Akcja odbędzie się od godziny 10 do 14, a dziewczyny będą zapraszać do rejestracji wszystkich klientów i pracowników galerii.

– Rejestracja to prosty proces, a może uratować komuś życie. Chcemy, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało i zdecydowało na ten krok. Te które nie mają jeszcze ukończonych 16 lat i nie mogą rejestrować potencjalnych dawców będą roznosić ulotki, rozmawiać i odpowiadać na wszystkie ważne pytania – podkreślają uczennice.