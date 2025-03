Teatru jest wpisany w DNA Lublina

– Wśród naszych priorytetów kluczowe są trzy – dostęp do kultury, edukacja kulturalna i wsparcie dla kadry kultury. Chcemy, aby kultura była dostępna w każdej dzielnicy, by edukacja kulturalna rozwijała się jak najszerzej, a osoby tworzące sztukę otrzymywały wsparcie na każdym etapie swojej drogi. Odpowiedzialność za kulturę to także dbałość o instytucje, dlatego chciałabym zapewnić że zrobimy wszystko, aby nigdy żaden teatr nie mógł powiedzieć, że jest teatrem bezdomnym – powiedziała wiceprezydent Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

Po raz 23. przyznano „Złotą Maskę”, a po raz pierwszy, „Złote Róże”. Są to nagrody przyznawane przez lubelski oddział Związku Artystów Scen Polskich dla najlepszej aktorki lub najlepszego aktora sezonu. W roku 2025 nagrodzeni „Złotą Różą” zostali Patrycjusz Sokołowski i Bartosz Siwek, a „Złotą Maską” – Wojciech Rusin.

Wojciech Rusin to aktor, który swoje wykształcenie zdobył na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. W 2011 roku zadebiutował na scenie Teatru im. Osterwy w Lublinie, grając Cyryla w „Iwonie, księżniczce Burgunda” Gombrowicza. Występował zarówno w filmach, jak i serialach, takich jak „80 milionów” czy „Panie Dulskie”. Wojciech Rusin jest znany w Lublinie także z roli w spektaklu „Czechowicz. 20 i 2”, który wykracza poza granice tradycyjnej biografii scenicznej najwybitniejszego lubelskiego poety Józefa Czechowicza.

– Jestem zachwycony i zaskoczony. Nie spodziewałem się tej nagrody. W pewnym momencie pomyślałem, że może już nie uda się zdobyć Złotej Maski, że po prostu będę grać dalej, ale teraz cieszę się, że się udało. Złota Maskę traktuję jako nagrodę za wspólną pracę całego zespołu. To nie jest tylko moja praca, ale również reżysera Łukasza Witt-Michałowskiego i całego zespołu aktorskiego, koleżanek i kolegów. To efekt półrocznej pracy, która się opłaciła, o czym świadczy także frekwencja na widowni – powiedział Wojciech Rusin.

Pośmiertnie uhonorowano dwie wybitne osobowości lubelskiej kultury. Pierwszą był Jan Wojciech Krzyszczak – ceniony aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, wieloletni członek i przewodniczący oddziału ZASP w Lublinie, założyciela oraz dyrektora Teatru Kameralnego w Lublinie. Drugą Leszek Mądzik – twórca Sceny Plastycznej KUL, wybitny i unikatowy scenograf, reżyser, malarz i fotograf.