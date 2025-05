Noc Muzeów - w sobotę, 17 maja - to wydarzenie, kiedy muzea wieczorami otwierają swoje drzwi i za darmo można poznać tajemnice itych nstytucji. Przed zwiedzaniem warto sprawdzić co, gdzie i kiedy, bo niektóre instytucje prowadzą wcześniejsze zapisy na wydarzenia, lub są one biletowane.

• Noc Muzeów w Lublinie

Muzeum na Zamku Lubelskim będzie czynne aż do północy. W tym czasie zaprasza do Kaplicy Trójcy Świętej, romańskiego donżonu i na wystawy stałe Zamku Lubelskiego całkowicie za darmo. Na wystawę „Co babie do pędzla?” bilety w cenie 40 zł normalny i 25 zł ulgowy. Tego dnia odbędą się także oprowadzania z przewodnikiem – o godz. 18.00 i 19.30. Cena również 40 i 25 zł

Oddziały muzeum narodowego zapraszają odwiedzających do godziny 20 lub 21. W Dworku Wincentego Pola o godzi. 18 rozpocznie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Między klasycyzmem a art déco – malarstwo i sztuka zdobnicza od XIX do I poł. XX w.”. W czasie trwania Nocy Muzeów organizatorzy zapraszają na gawędy o życiu i twórczości Wincentego Pola ilustrowane eksponatami z wystawy stałej i zasobów magazynowych.

W Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” odbędą się oprowadzania po wystawach: “Kody pamięci więźniów Zamku Lubelskiego” (g. 18), “Pamiątki łagrowe Anny Branickiej-Wolskiej” (g.19), “Dziewczęta w KL Ravensbrück” wraz z zaprezentowaniem kolekcji listów pisanych sympatycznym atramentem oraz miniaturek wykonanych w obozie Ravensbrück przez więźniarkę Joannę Szydłowską (g. 20).

Muzeum Stefana Żeromskiego zaprasza do godziny 20. W programie spotkanie autorskie z Wojciechem Purtakiem, dyr. Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, autorem książki dla dzieci o dzieciństwie Stefana Żeromskiego „Kto mieszka w Dworku” (g. 16), a od 18 oprowadzanie kuratorskie po muzeum. Odwiedzić będzie można także Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, Muzeum Historii Miasta w Bramie Krakowskiej, oraz Muzeum Józefa Czechowicza.

Muzeum Wsi Lubelskiej również zaprasza na nocne zwiedzanie. Otwarte będzie do godziny 23, jednak obowiązują zapisy pod numerem telefonu 81 533 85 13 wew.20. Maksymalnie mogą zapisać się 4 osoby na jeden telefon. Dla zwiedzających udostępnione zostaną wybrane wnętrza ekspozycji (będzie to 5 wnętrz: wiatrak, chałupa, dwór ziemiański, restauracja miasteczkowa i zakład fryzjerski). Goście spotkają pracowników Muzeum w strojach z epoki i wysłuchają narracji przewodnickiej przygotowanej specjalnie na ten wieczór.

Na zwiedzanie zaprasza także Wieża Trynitarska. Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem zaplanowano w maksymalnie 40-osobowych grupach o godzinie: 19, 20, 21 oraz 22. Uwaga! Decyduje kolejność przybycia.

Państwowe Muzeum na Majdanku to wydarzenie "ReCall memory x Cisza" który obejmuje dwie części: wieczorne zwiedzanie z przewodnikiem, który przybliży historię oraz życie więźniów, oraz nocny koncert muzyki ambientowej w Centrum Obsługi Zwiedzających, który skłoni uczestników do refleksji.

Muzeum Politechniki Lubelskiej zaprasza do „Retro Maszynowni”. W godz. 17-19 zainteresowani będą mogli zobaczyć zabytkowe urządzenia diagnostyczne oraz odkryć ich działanie. Gratka dla tych, którzy interesują się mechaniką i chcieliby dowiedzieć się jak pracowało się dawniej na maszynach.

• Zamość

Tu Noc Muzeów będzie wczesniej, bo w piątek, 16 maja. Od 18 do północy będzie można także zwiedzać wystawy przygotowane przez Zamojską Akademię Kultury, Galerię Rzeźby prof. Mariana Koniecznego oraz Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał.

Na nocne zwiedzanie zaprasza Roztoczański Park Narodowy. Pod hasłem „Noc przygody” czekają na nas m.in. warsztaty edukacyjne, promocja książki „Wilk i ryś – prawdziwe oblicze władców roztoczańskich ostępów”, wystawa fotograficzna, warsztaty z tworzenia lampionów, oraz zwiedzanie wystaw i konkursy.

• Kraśnik

Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku zaprasza na opowieści o ułanach – kim byli, w jaki sposób zapisali się na kartach historii. Zwiedzanie dostępne w godzinach 14-22.

• Kazimierz Dolny

Noc spędzimy także w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym i jego oddziałach. Do godziny 23. Za symboliczną złotówkę na odwiedzających czekają m.in. warsztaty złotnicze, pokaz czyszczenia zabytkowych sreber, oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Echa kredowego życia – skamieniałości z prywatnych kolekcji”, kącik młodego paleontologa, wybicie pamiątkowej monety czy warsztaty artystyczne z lepienia w glinie i malowania artystycznego.

Tego dnia będzie można także zwiedzić Kazimierz nocą i to z pochodniami! Zapisując się na zwiedzanie, będzie można wziąć udział w wyprawie pełnej renesansowych plotek i skandali. Start o godzinie 21, bilety w cenie od 35 zł.

• Janowiec nad Wisłą

Odwiedzający ruiny zamku w noc muzeów, może będą mieli okazję spotkać Czarną Damę. Wiemy natomiast, że za symboliczną złotówkę podczas spaceru będzie można zwiedzić obiekty podlegające pod muzeum. Wycieczka rozpocznie się od Skansenu, by poznać historię Dworu z Moniak oraz Spichlerza z Podlodowa. Następnie, spacerując parkową ścieżką, wrócimy na dziedziniec Zamku. Tam przy blasku ognia organizatorzy zabiorą nas w świat zamkowych legend – pełnych tajemnic, duchów i rycerskich opowieści.

• Puławy

Muzeum Czartoryskich odwiedzających zaprasza aż do godziny 23. Wstęp kosztować będzie 5 zł. W pałacu będzie można oglądać wystawę „𝘖𝘫𝘤𝘻𝘺𝘻𝘯𝘰! 𝘕𝘪𝘦𝘤𝘩𝘢𝘫 𝘊𝘪𝘦̨ 𝘶𝘸𝘪𝘦𝘤𝘻𝘯𝘪𝘦̨” oraz wyjątkową wystawę czasową wczesnych prac Jana Matejki. Natomiast w Domu Aleksandryjskim na odwiedzających będą czekać aż trzy nowe wystawy pokazujące dawne Puławy utrwalone w obiektywie niemieckich okupantów, ujawniającą co kryje się w cieniu Księżnej na fotografiach Pana Wiktora Kowalczyka oraz odkrywającą patrona jednej z puławskich ulic - Franciszka Pałkę.

Muzeum Badań Polarnych na zwiedzających czeka do godziny 22. W programie m.in. wystawa fotograficzna o Arktyce i Antarktydzie, spotkanie z profesorem, który zimował w Antarktyce, projekcja filmu dokumentalnego. Wstęp wolny.

• Dęblin

Fani lotnictwa zapewne wybiorą się do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Od 17 do 23 czeka na zwiedzających podróż po historii lotnictwa. W programie także album pokazujący statki powietrzne z ostatnich 100 lat, spotkania z Biało-Czerwonymi Wirtualnymi Iskrami, czy „Bye, bye Vietnam” – nieoczywiste historie unikalnego eksponatu C-130E Hercules. To spotkanie z pilotami latającymi samolotem C-130 Hercules oraz pokaz rekonstrukcji historycznej z okresu służby samolotu podczas wojny w Wietnamie. Wstęp za symboliczną złotówkę, która wesprze renowację muzealnych eksponatów.

• Chełm

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza zaprasza od godziny 17. W programie oprócz wystaw stałych i czasowych znajdziemy także warsztaty plastyczne dla najmłodszych i dorosłych, wykłady, spotkania z Andrzejem Buko oraz Arkadiuszem Karapudą oraz koncert „Nadzieja oczu zielona”.

• Włodawa

Noc Muzeów w Muzeum Zespół Synagogalny zapowiada się bardzo ciekawie i smacznie. W programie m.in. warsztaty kulinarne inspirowane kuchnią Rozalii Pociej oraz degustacja potraw, warsztaty plastyczne czy koncert zespołu Klezmorim. Wydarzenie zakończy potańcówka .

• Biała Podlaska

Muzeum Południowego Podlasia otworzy drzwi o godzinie 17. Przez siedem godzin uczestnicy będą mogli przenieść się w świat tkactwa. W programie m.in. rozmowy z historykami i pasjonatami, warsztaty podczas których będzie można spróbować swoich sił, spotkanie z Piotrem Zalipskim i Jarosławem Kurskim oraz wspólny seans oscarowej produkcji Zimna wojna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.

• Romanów

Muzeum im. J. I. Kraszewskiego zaprasza na wernisaż wystawy „Trawy” Ewy Borowskiej, koncert muzyczny „Radość najpiękniejszych dni” oraz pyszny poczęstunek.

• Krasnystaw

Muzeum Regionalne zaprasza w godzinach 19-23. Wydarzenie rozpocznie się koncertem „Ptaszkowie śpiewali”. Później odbędą się oprowadzania kuratorskie po wystawach „Pieprzno i szafranno moja Mości Panno” oraz Poczet królów i książąt polskich na monetach kolekcjonerskich i okolicznościowych Banku Polskiego i Narodowego Banku Polskiego w latach 1926-2023” oraz prelekcje historyków.

• Tomaszów Lubelski

Muzeum Regionalne im. Janusza Petera zaprasza aż do północy! W programie m.in. warsztaty rodzinne z lepienia z gliny, spotkanie ze średniowiecznym wojem oraz Adamem Wiesławem Kulikiem, autorem książki „Nostalgia Wschodu. Jaćwieskie Rubieże” oraz oprowadzanie po wystawach: „Tomaszowski Wrzesień 1939” i „Wysiedlenia”.

• Biłgoraj

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej zaprasza na darmowe zwiedzanie ekspozycji, koncert zespołu Ciepłe Popołudnie, spotkanie z Januszem Jarosławskim oraz ekstremalny quiz regionalny z nagrodami.

• Łuków

Muzeum Regionalne w Łukowie zaprasza na „Artystyczną Noc Muzeów”. W godzinach od 18 do 23 uczestnicy będą mogli wziąć udział w wernisażu wystawy „Meandry sztuki ART. FIVE”, prezentacja zabytkowego Cadillaca z 1950 roku, warsztaty z malowania dla dzieci oraz gry i zabawy i zwiedzanie muzeum.

• Kozłówka

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przeniesie nas w przeszłość. Tematem przewodnim wydarzenia będzie moda i klimat dawnych epok: od 1870 roku aż po lata 50. XX wieku. W programie znajdziemy m.in. wieczorne zwiedzanie ekspozycji z udziałem pracowników muzeum, strefę fotograficzną w klimacie retro, konkurs na najlepsze przebranie historyczne, muzealną grę „Paszport Czasu” oraz pokaz iluzjonistyczny „Mistrzowie” – magia w stylu XIX wieku. Muzeum będzie czynne w godzinach 18-22