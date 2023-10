Ukradła markowe kosmetyki. Po publikacji zdjęcia z monitoringu zgłosiła się na komisariat

– Uprzejmie informuję, iż po publikacji w dniu 20.10.2023 roku wizerunku sprawczyni kradzieży markowych kosmetyków w jednej z drogerii w Lublinie kobieta została ustalona. Mieszkanka Lublina sama zgłosiła się na 3 komisariat – poinformował w niedzielę wieczorem nadkom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Do kradzieży doszło w sierpniu tego roku w drogerii przy ulicy Diamentowej w Lublinie. Kobieta wykorzystała nieuwagę personelu i ukradła markowe kosmetyki za ponad tysiąc złotych. Teraz będzie karana za przestępstwo.

Przypomnijmy! Od 1 października kradzież do 800 zł to wykroczenie, najczęściej karane grzywną, a powyżej tej kwoty to już przestępstwo, za które grozi nawet pięć lat więzienia.