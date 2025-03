W środę, 19 marca, w Komendzie Wojewódzkiej Policji miało miejsce uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy policji. Adepci zasilą szeregi sześciu komend powiatowych i miejskich policji oraz oddział prewencji policji w Lublinie, gdzie trafi najwięcej, bo ponad połowa nowo przyjętych policjantów.

– Wypowiadając rotę ślubowania, musicie pamiętać, że zobowiązani jesteście do przestrzegania takich wartości jak godność, honor, poszanowanie dobra służby, ale również przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz tajemnicy tego co do czego zobowiązuje służba – zwrócił się do funkcjonariuszy inspektor Robert Michna, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. – Życzę wam, aby ta droga, którą rozpoczynacie dzisiaj była pasmem samych sukcesów, szczęścia w tej pracy, a ono jest bardzo ważne. Życzę wam także przemyślanych decyzji, bezpiecznych powrotów do domu, do rodzin, do tych bliskich.

– Policja to naprawdę bardzo odpowiedzialna służba. Życzę, żeby na tej drodze było jak najwięcej tej satysfakcji, przyjemnych chwil niż trudności – powiedział wicewojewoda Andrzej Maj.

Ślubowanie złożyło 54 osób: 15 kobiet i 39 mężczyzn.

– Aby zostać policjantem trzeba spełniać podstawowe wymogi, a więc przede wszystkim być obywatelem polskim, niekaranym, mieć nieposzlakowaną opinię – wymienia podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP w Lublinie. – Oprócz tego musi przejść przez sito policyjnych etapów. Składa się na to test wiedzy, test sprawności fizycznej, a także test psychologiczny, tak zwany multiselekt, rozmowy kwalifikacyjnej. Na koniec kandydat musi przejść komisję lekarską, a jeśli przejdzie te wszystkie etapy i zdobędzie wystarczającą ilość punktów, może zostać lubelskim policjantem.

Kolejny nabór rozpocznie się 15 kwietnia. W tym roku komendant policji w województwie lubelskim zaplanował 8 naborów na policji, podczas których do służby przyjętych zostanie kilkuset nowych funkcjonariuszy. W 2024 w szeregi policji wstąpiło 427 osób.

Wśród nowych funkcjonariuszy znalazł się posterunkowy Adam Furtak, który swoją służbę będzie odbywać w komendzie wojewódzkiej Lublinie. Na zaprzysiężeniu towarzyszyła mu rodzina, która wspierała go na każdym kroku rekrutacji.