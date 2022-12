Uwaga. Jedzie druga część wielkiego kreta. Mogą być utrudnienia na drogach w Lubelskiem

Nazywamy go „kret”, ale po prawdzie nie nosi takiej nazwy. To części maszyny TBM, które mają dotrzeć na Podkarpacie. Tam ogromna tarcza ma wydrążyć tunel, którym będzie poprowadzona trasa S19. Chodzi o odcinek od węzła Rzeszów Południe do Babicy.

- Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią terenu. Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m, masie 4000 ton z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m! Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu – informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, kiedy zapowiadała pierwszą część transportu.

Maszyna jest tak ogromna, że nie dało się jej przewieźć w całości. W listopadzie drogami przewieziono jedną część. Teraz pojedzie druga, a następnie trzecia.

Konwój będzie poruszał się nocami (żeby nie utrudniać ruchu) i bardzo powoli. Przewidziana prędkość to maksymalnie 10 km/h.

Konwoje będą jechały pomiędzy godz. 22 a 6. - Nie zmienia to jednak faktu, że na trasie przejazdu wystąpią pewne utrudnienia. Będzie to związane m.in. z czasowym zwężeniem pasów czy przeniesieniem ruchu na drugą jezdnię. Będą też okresowe wyłączenia z użytkowania danego odcinka drogi czy obiektu, co będzie się wiązało również z lokalnymi objazdami – ostrzegali drogowcy

Planowany harmonogram przejazdu konwoju TBM przez woj. lubelskie:

Noc 12-13 grudnia:

• 22:00 start MOP Wola Korycka

• 23:30 Węzeł Ryki Północ

• 01:00 okolice Węzła Skrudki Pauza 45 minut

• 03:15 Węzeł Kurów Zachód

• 04:30 MOP Markuszów Parking

Noc 13-14 grudnia:

• 22:00 start MOP Markuszów

• 00:00 Węzeł Lublin Sławinek

• 01:00 okolice Węzła Lublin Węglin Pauza 45 minut

• 03:00 Węzeł Strzeszkowice

• 04:30 Węzeł Wilkołaz

• 05:00 MOP Rudnik Zachód Parking

Noc 14-15 grudnia:

• 22:00 start MOP Rudnik Zachód

• 23:00 Węzeł Szastarka

• 01:00 okolice MOP Janów Lubelski Pauza 45 minut

• 02:30 Węzeł Janów Lubelski PD

• 04:00 MOP Bukowa Parking

Postój weekendowy do 17 grudnia do godziny 22.