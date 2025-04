Wielkanocna twórczość bez barier

Inicjatorem wydarzenia jest Centrum Rozwoju Integracji Społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w Lublinie, a jednym z jego koordynatorów – Kamil Kulczycki, pracownik socjalny placówki. Jak podkreśla, przegląd to znacznie więcej niż tylko ekspozycja świątecznych prac – to przestrzeń spotkania, dialogu i wzajemnego poznawania się.

– Zrzeszamy prace osób, które na co dzień korzystają z różnych ośrodków wsparcia w Lublinie – domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej. Nasza placówka również bierze udział w tym przeglądzie – wyjaśnia Kulczycki.

Tematyka świąteczna i swoboda twórcza

Przegląd odbywa się dwa razy w roku – w okresie Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia – co pozwala na kultywowanie polskich tradycji i wzmacnianie poczucia wspólnoty. Prezentowane prace często nawiązują do świątecznych motywów: są to m.in. stroiki, dekoracje, ozdoby wielkanocne, ale techniki wykonania i materiały pozostają dowolne. Dzięki temu każda z placówek może wyrazić siebie na swój sposób.

– Naszym zadaniem jako organizatora jest dobranie uniwersalnej kategorii pracy, takiej, która będzie zrozumiała i dostępna dla wszystkich placówek. Natomiast forma wykonania – to już pełna dowolność autora pracy – dodaje Kulczycki.

W tym roku mogliśmy podziwiać 26 prac wykonanych przez podopiecznych 14 placówek z Lublina oraz jednej z Matczyna. Ciężko było wybrać zwycięzcę, więc wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Spotkania z wartością

Międzypokoleniowy przegląd to nie tylko prezentacja rękodzieła – to także spotkania integracyjne, podczas których uczestnicy i opiekunowie mogą się wzajemnie poznać, podzielić doświadczeniami, inspirować. Wydarzenie służy nie tylko promocji twórczości, ale również przełamywaniu barier społecznych i budowaniu relacji między różnymi środowiskami.