Wielkie święto graffiti. Rozpoczyna się Meeting of Styles

Paryż 2024: Ostra walka o półfinał, ale Iga Świątek z awansem

Świetny mecz w ćwierćfinale obejrzeli w środowy wieczór kibice tenisa. Polscy fani przeżywali za to prawdziwą huśtawkę nastrojów. W pierwszym secie Iga Świątek zdominowała Danielle Collins i wygrała łatwo 6:1. W drugim niespodziewanie, to Amerykanka była górą i to w imponującym stylu – 6:2. W decydującej batalii Polka wygrywała 4:1 i w tym momencie rywalka zrezygnowała z dalszej gry. A to oznacza, że reprezentantka Biało-Czerwonych znalazła się w najlepszej czwórce i w już w czwartek powalczy o miejsce w finale.