Wojsko rekrutuje i częstuje grochówką

– Nasza brygada obchodzi swoje święto 24 maja na pamiątkę największej bitwy partyzanckiej na Lubelszczyźnie, jaką w 1944 roku pod Krężnicą Okrągłą stoczyły odziały majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, naszego patrona – mówi porucznik Marta Gaborek, rzeczniczka 2 LBOT.

Po przysiędze wojskowej i defiladzie, na błoniach zamkowych odbył się piknik. Na miejscu można było zobaczyć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany m.in. do zabezpieczenia wschodniej granicy.

Wojsko zaprezentowało ciężki sprzęt bojowy m.in. Rosomaki, czołg bojowy wykorzystywany do zwalczania celów opancerzonych Leopard, zestaw rakietowy Poprad czy polską współczesną armatohaubicę samobieżną AHS Krab. – Przyszliśmy na piknik wojskowy z synami, gdyż interesują się militariami, czołgami i wojskiem. To też dobra okazja by razem spędzać czas – przyznaje pan Piotr.

Dużą atrakcją było strzelanie z karabinka GROT amunicją barwiącą. Żołnierze poczęstowali też mieszkańców grochówką. Na koniec dnia rekruterzy 2 LBOT otrzymali kilkanaście wniosków o powołanie w szeregi WOT.