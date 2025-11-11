„Wszyscy jesteśmy ambasadorami wolności” – muzyczna uczta na Placu Zamkowym i przed telewizorami

Reżyserem wydarzenia był Maciek Sobociński, a za aranżacje muzyczne odpowiadał Wojtek Urbański, który poprowadził orkiestrę symfoniczną, chór i zespół. Na scenie zabrzmiały zarówno pieśni patriotyczne, jak i współczesne utwory w zupełnie nowych odsłonach.

Koncert rozpoczął się o 17:35 występem pochodzącego z Lublina duetu Kacperczyk, który wykonał kultowy utwór „Wolność”. W rolę prowadzących wcielili się Łukasz Nowicki oraz Davina Reeves, aktorka i ambasadorka akcji „Polska na TAK!”. To właśnie Nowicki przypomniał zebranym, że „Lublin był pierwszą niepodległą stolicą Polski. Gdy w Warszawie rządzili zaborcy, to tu zrodził się zalążek wolności.”

W kolejnych częściach koncertu artyści przedstawiali własne, często bardzo osobiste interpretacje wolności i patriotyzmu. Piotr Kupicha porwał publiczność energicznym wykonaniem „Mój jest ten kawałek podłogi”, a Sarsa w emocjonalnej aranżacji „Chcemy być sobą” przypomniała, że wolność to przede wszystkim autentyczność. Nie zabrakło również bardziej refleksyjnych momentów – Reni Jusis wzruszyła publiczność utworem „Kiedyś cię znajdę”.

Na scenie pojawili się również: Kayah, Grubson, O.S.T.R., Natalia Kukulska, Daria ze Śląska, Igor Herbut, Alicja Szemplińska, Mery Spolsky, Waluś Kraksa Kryzys, Eldo, Natalia Nykiel, Zalia, Wiktor Dyduła, Gracjana Górka oraz Maciej Musiałowski.

W ramach akcji "Polska na TAK!" w Lublinie powstał również mural przy ul. Zamojskiej. Lublin stał się pierwszym miastem w Polsce, w którym powstało takie dzieło w ramach tej inicjatywy.