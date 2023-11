Lublin. Zamkną ulicę Skowronkową. Co z dojazdami do posesji?

Pierwszy etap zaplanowano na poniedziałek w obrębie od wlotu od al. Warszawskiej, aż do posesji nr 39a i 39b, czyli do wysokości ul. Fiołkowej. Następnego dnia, we wtorek prace obejmą dalszy ciąg ulicy tj. od posesji nr 39a i 39b do ul. Podleśnej, czyli do końca inwestycji w miejscowości Natalin.

W związku z zamknięciem ulicy Skowronkowej ruch będzie zamknięty również w ulicach bocznych, dojazdowych i prywatnych wraz z sięgaczami.

- Wykonawca powiadomił mieszkańców o utrudnieniach poprzez umieszczenie stosownych informacji w skrzynkach na listy. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaistniałej sytuacji. Dojazdy do posesji będą otwierane sukcesywnie, zaraz po wyschnięciu asfaltu na kolejnych odcinkach ulicy – informuje Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Prace w tych dniach będą trwały od godziny 7 do 18. Piesi będą mieć możliwość przemieszczania się na tych terenach bez utrudnień. Na ten moment na ul. Skowronkowej ukończono już m.in. nawierzchnię z kostki, dojazd do zbiornika, a także główny ciąg kanalizacji. Trwają prace wykończeniowe przy realizacji chodników, zieleńców, zjazdów, oświetlenia drogowego oraz wykonywane są kraty deszczowe. Końcowym etapem będzie nasadzenie roślin oraz położenie ostatniej warstwy bitumicznej. Inwestycja kosztowała prawie 24,7 mln złotych, a droga ma być gotowa już w styczniu.