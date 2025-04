Zima kontratakuje. Drogi mogą być śliskie

W związku z tym szczególnie kierowcy muszą być ostrożni, bo służby wydały ostrzeżenie przed oblodzeniem dla całego województwa lubelskiego. Trzeba także uważa na silne porywy wiatru i spadające gałęzie. W naszym regionie prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -4°C do -2°C, przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3°C do 9°C

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady śniegu, na zachodzie także deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna od 2 st. C na północnym wschodzie, około 5 st. C w centrum do 8 st. C na zachodzie, na obszarach podgórskich od minus 2 st. C do 1 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i wschodzie także dość silny, porywisty, północny. Najsilniejsze porywy wiatru do 65 km/h w centrum oraz na wschodzie i miejscami na północy kraju, wysoko w górach do 90 km/h i tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy, zachodzie oraz na krańcach południowych, przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura minimalna od minus 4 st. C na wschodzie i południu do 1 st. C na zachodzie, nad samym morzem cieplej około 3 st. C, a na obszarach podgórskich Karpat zimniej i tam lokalne spadki temperatury do minus 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie porywisty, przeważnie północno-zachodni i północny. Najsilniejsze porywy wiatru na południowym wschodzie do 55 km/h, wysoko w górach do 70 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na obszarach podgórskich i w górach także śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st. C na wschodzie, około 7 st. C w centrum do 11 st. C na zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat od minus 2 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie także porywisty, północno-zachodni i północny.