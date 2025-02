Zmasowana akcja przeciwko ukrywającym się przestępcom

W wyniku dwudniowych działań przeprowadzonych 13 i 14 lutego, na Lubelszczyźnie zatrzymano 66 osób poszukiwanych, w tym 10 obcokrajowców. Wśród nich są podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, ale również skazani na kary pozbawienia wolności. Po zatrzymaniach trafili do aresztów śledczych lub zakładów karnych.

Działania prowadzone były w koordynacji z Komendą Główną Straży Granicznej, której jednostki terenowe były bezpośrednio włączone w to przedsięwzięcie. Jednym z celów akcji było bowiem sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców na terenie naszego kraju. Dla 11 osób sporządzono wnioski o wydalenie.

Do akcji policjanci w całym kraju przygotowywali się przez kilka tygodni współpracując zarówno ze wspomnianą Strażą Graniczną, jak i Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości. Pozwoliło to wytypować miejsca zamieszkania wielu poszukiwanych oraz grupowania się obcokrajowców, w tym poszukiwanych listami gończymi.

Jak przypomina policjia, list gończy wydawany jest wtedy, gdy wszystkie inne metody okazały się nieskuteczne. Taki środek stosowany jest w stosunku do osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, osób zbiegłych samowolnie z aresztu lub więzienia oraz tych, którzy nie stawili się na odbycie kary pozbawienia wolności po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. A także do tych, którzy nie powrócili do więzienia po upływie przepustki lub przerwy w odbyciu kary pozbawienia wolności.

W 2024 roku działania Policji doprowadziły do zakończenia poszukiwań listem gończym wobec 25 207 osób, zrealizowania 72 692 nakazów doprowadzenia oraz 85 017 poszukiwań prowadzonych na podstawie zarządzeń o ustalenie miejsca pobytu. Zakończona w zeszłym tygodniu akcja, jak podają funkcjonariusze, to początek cyklicznych działań służb, których celem jest dbałość o bezpieczeństwo publiczne w Polsce.