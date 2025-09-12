Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 12 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Magazyn

Dzisiaj
21:15
Strona główna » Magazyn

Drony nad Polską wywołały falę dezinformacji. Eksperci obalają teorie spiskowe

Autor: Zdjęcie autora PAP
Udostępnij A A
Rosyjsski dron w Wohyniu
Rosyjsski dron w Wohyniu (fot. PAP/Wojtek Jargiło)

Rosyjskie trolle i dezinformacja. Sukces Rosjan w sferze informacyjnej był tylko częściowy i został zniwelowany przez szybką i stanowczą reakcję instytucji rządowych i internautów. A eksperci weryfikują i obalają kolejne teorie spiskowe.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

 

Mariusz Cielma z miesięcznika „Nowa Technika Wojskowa” obalił trzy fałszywe twierdzenia dotyczące dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Prof. Roman Baecker ocenił, że kampania dezinformacyjna wokół dronów nad Polską zakończyła się tylko pozornym sukcesem Rosjan.

Od środy, po ataku Rosji na Ukrainę, w trakcie którego polską przestrzeń powietrzną naruszyło 19 dronów, w mediach społecznościowych zaczęły krążyć fałszywe informacje.

Jedna z nich, wielokrotnie powielana, opiera się na fałszywym założeniu, że drony typu Gerbera, które spadły kilkaset kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej, nie mogły wystartować z Rosji, ponieważ ich zasięg wynosi jedynie 500 km.

Jeden z dronów, który naruszył w nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną, został odnaleziony na polu w okolicach Mniszkowa w woj. łódzkim. To ok. 430 km od granicy z Ukrainą i ok. 250-260 km od granicy z Białorusią.

Zdaniem autorów niezgodnych z faktami wpisów, rzekome ograniczenie zasięgu dronów miałoby potwierdzać tezę, że musiały one zostać wysłane z zachodniej Ukrainy. W niektórych publikacjach wskazywano nawet dokładną lokalizację ich wystrzelenia – okolice Łucka na Wołyniu.

Gerbery to drony, które wywodzą się od irańskich Shahedów. – Rosjanie skopiowali irańskie drony typu Shahed-131 i Shahed-136 (…) i wytwarzają je u siebie w kilku wersjach: Shahed-131 to Gierań-1, a Shahed-136 to Gierań-2 – wyjaśnia mjr rez., dr inż. Michał Fiszer. – To, co wleciało do Polski, to w całości były prawdopodobnie Gerbery, co wskazuje na to, że było to działanie celowe.

Jak w rozmowie z PAP wyjaśnił Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika „Nowa Technika Wojskowa”, dron Gerbera jest napędzany silnikiem modelarskim o mocy 10 koni mechanicznych i posiada kształt delty. Dzięki temu zużywa mniej paliwa, a duża powierzchnia nośna dodatkowo wspiera jego lot.

Ekspert wskazał, że choć nominalny zasięg Gerbery wynosi rzeczywiście ok. 600 km, po prostych modyfikacjach urządzenie może pokonać znacznie większy dystans. Ze zdjęć oraz komunikatów prokuratury wynika, że drony, które spadły w Polsce, nie miały głowic bojowych ani aparatury rozpoznawczej, co znacznie zmniejszało ich wagę i wydłużało zasięg: – Stosowana przez Rosjan głowica o masie ok. 5 kg bywa zastępowana dodatkowymi zbiornikami paliwa, czasem nawet wykonanymi z worków, żeby aparat był lżejszy i mógł przelecieć większy dystans – wyjaśnia Cielma.

Według niego dron, który spadł w Mniszkowie w woj. łódzkim, mógł przelecieć nawet 900 km po wyposażeniu w dodatkowe zbiorniki o pojemności 10 l. – Technicznie jest to całkowicie możliwe – dodał ekspert. I przypomniał, że Gerbera lądowała też na Litwie.

Kolejna teoria spiskowa mająca sugerować, że w nocy z wtorku na środę Ukraińcy mieli próbować wciągnąć Polskę w wojnę, opiera się na fałszywym twierdzeniu, że wraki dronów zostały podrzucone. Za rzekomy dowód podaje się brak kraterów czy zrytej gleby w miejscach ich upadku oraz w wielu przypadkach – brak poważniejszych zniszczeń aparatu, np. nieuszkodzone stateczniki.

W opinii eksperta brak zrytej ziemi o niczym nie świadczy. Nawet ważący 200 kg, dużo większy od Gerbery Gierań, wyposażany wcześniej w 40-kilogramową głowicę, a obecnie nawet 100-kilogramową, często przyziemia jak szybowiec i nie wybucha. A tu mówimy o małych i lekkich, pozbawionych ładunku, Gerberach. Ich prędkość przelotowa może być mniejsza niż 100 km/h. – Taki obiekt stopniowo zniża lot i siada jak szybowiec – tłumaczy Cielma i nie ma również wątpliwości, że kolejna teoria szerzona w mediach społecznościowych jest nieprawdziwa. Zgodnie z nią to Ukraina jest odpowiedzialna za pojawienie się dronów w Polsce, ponieważ urządzenia rosyjskie miały realizować misję bojową na Ukrainie, ale to rzekomo w wyniku działania ukraińskich systemów zakłócania GPS zeszły z kursu i trafiły na terytorium Polski.

Jak tłumaczy ekspert, pierwsze Gerbery przechwycono na Ukrainie w lipcu 2024 r. i stwierdzono, że wiele z nich, zwłaszcza tych stosowanych do rozpoznania, lata na kartach telefonicznych. A przecież Ukraina nie zakłóca systemów telefonii komórkowej.

Cielma podkreślił, że nawet przy założeniu, iż drony, które trafiły do Polski, wykorzystywały system nawigacji satelitarnej, teoria ta nie ma podstaw. Ukraina musiałaby bowiem posiadać silne systemy zakłócania sygnału GPS na północy kraju, których tam nie ma – bo w razie zakłócenia byłyby one rejestrowane na Białorusi.

Zakłócanie GPS wpływa na dron jedynie częściowo, zmniejszając precyzję jego nawigacji. W efekcie maszyna może nie trafić w zaplanowany cel, na przykład elektrownię, ale częściej uderza w teren znajdujący się w pobliżu.

Zdaniem Cielmy, aby dolecieć do Polski, dron wcale nie musi być wyposażony w nawigację satelitarną. Wystarczy system inercyjny, zliczeniowy, który pozwala określić kierunek, prędkość i przebyty dystans. Choć jest on mniej precyzyjny niż GPS, w zupełności wystarcza, by dotrzeć na terytorium Polski, a dodatkowo ma tę zaletę, że nie da się go zakłócić.

Mariusz Cielma wyjaśnia, że w noc ataku wypuszczono drony w dwóch falach. Te, które trafiły do Polski, wystrzelono jako jedne z pierwszych, żeby w pewnym stopniu zamaskować ich przelot nad Ukrainą. Ominęły Kijów i północnymi obwodami Ukrainy, niektóre z zahaczeniem o Białoruś, skierowały się ku Polsce.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP prof. dr hab. Roman Baecker, wykładowca na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK, towarzysząca rajdowi dronów na Polskę kampania w mediach społecznościowych tylko pozornie zakończyła się sukcesem Rosjan. Duża część publikowanych tam treści była tworzona przez rosyjskie trolle, często występujące pod zachodnio brzmiącymi nazwiskami. – Do tego dołączyli publicyści, najczęściej związani z kręgiem Grzegorza Brauna, oraz byli politycy, tacy jak Janusz Korwin-Mikke – wskazał ekspert.

Jego zdaniem sukces Rosjan w sferze informacyjnej był jedynie częściowy, ponieważ został zniwelowany przez szybką i stanowczą reakcję instytucji rządowych oraz – co zwykle bywa niedostrzegane – gwałtowną i emocjonalną odpowiedź internautów, którzy w większości krytykowali tego rodzaju narracje. Po nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony z wtorku na środę,

Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura przeanalizował reakcje użytkowników najpopularniejszych platform społecznościowych na to wydarzenie.

Zagadnienie to osiągnęło rzadko spotykany zasięg: aż 173 mln publikacji w mediach społecznościowych.

Większość użytkowników, 41 proc., odpowiedzialnością za atak obarczyła Rosję.

34 proc. użytkowników uważało, że w ten sposób Rosja testuje polską obronę, obserwuje reakcje pozostałych członków NATO i stopniowo eskaluje konflikt. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas konferencji ocenił, że Sojusz Północnoatlantycki wraz z poszczególnymi sojusznikami bardzo skutecznie zareagowali na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. – Jesteśmy w stanie bronić każdego centymetra terytorium NATO, w tym przestrzeni powietrznej – podkreślił Rutte.

Jednak aż 24 proc. użytkowników uważało, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony było wynikiem celowego działania Ukrainy lub zaniechania jej obrony przeciwlotniczej. W obu przypadkach miałoby to rzekomo służyć wciągnięciu Polski i NATO w wojnę. Do tych zarzutów odniósł się w środę podczas konferencji prasowej minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Zaznaczył, że Polska jest celem działań hybrydowych w obszarze dezinformacji, a jedną z głównych narracji powielanych przez rosyjskie źródła jest próba przerzucenia odpowiedzialności za naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej na stronę ukraińską. – Ukraina nie wciąga Polski do wojny. Ci, którzy twierdzą inaczej, kłamią. To Rosja odpowiada za ten atak – podkreślił Gawkowski.

13 proc. internautów skrytykowało rząd, zarzucając mu brak skuteczności, opóźnioną reakcję, brak alertów RCB oraz niedoinformowanie obywateli. Wskazywano również na niedostateczne przygotowanie obrony przeciwdronowej, mimo trwającej wojny w Ukrainie.

Jednym z głównych zarzutów był brak alertów RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w wydało komunikat dla mieszkańców województw lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego w środę około godz. 7. Brzmiał on: „Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój”. Po godz. 8 alert rozszerzono o województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i małopolskie.

Kolejna krytyka dotyczyła niewystarczającego rozwijania zdolności antydronowych. Dwa dni przed wtargnięciem rosyjskich dronów do Polski kmdr por. rez. Maksymilian Dura, ekspert portalu Defence24, przypomniał w rozmowie z PAP, że w 2023 roku Polska zakupiła cztery zestawy SKYctrl – systemy przeznaczone głównie do ochrony obiektów, takich jak lotniska, przed niewielkimi mikrodronami. Zaznaczył jednak, że liczba takich systemów w Polsce jest zdecydowanie zbyt mała.

Ostatni zarzut internautów dotyczył używania rzekomo nieadekwatnie kosztownych środków do neutralizacji tanich zagrożeń. Symbolem tej krytyki stało się wykorzystanie F-16 do zestrzeliwania dronów wartych zaledwie kilka tysięcy złotych. Do tych oskarżeń odniósł się w środę na antenie TVN24 gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP. Podkreślił, że „to nie jest kompletnie nasz system wartości”. – Nie liczy się cena rakiety, lecz wartość tego, co dron może zniszczyć. Jeśli zagrożone jest życie Polaka, to ono nie ma ceny. Użyjemy nawet stukrotnie droższej rakiety, jeśli dzięki temu uratujemy życie choć jednej osoby – zaznaczył generał.

 

Środa, 10 września: miejsce odnalezienia rosyjskiego drona

Prokuratura w Lublinie będzie prowadzić śledztwo w sprawie wszystkich dronów

galeria
Sikorski w Kijowie o ataku rosyjskich dronów: To nie była pomyłka

Sikorski w Kijowie o ataku rosyjskich dronów: To nie była pomyłka

Wyrzutnia Patriot niemieckiej Bundeswehry na podwoziu MAN 8x8

Holandia wyśle do wschodniej Polski żołnierzy i wyrzutnie Patriot

Słuzby na miejscu upadku rosyjskiego drona w Wohyniu
PODSUMOWANIE

Rosyjskie drony nad Polską: na Lubelszczyźnie znaleziono szczątki 9 maszyn

galeria
e-Wydanie
Czytaj więcej o:
dron Trolle dezinformacja wojna hybrydowa rosyjskie drony atak dronów rosyjskie trolle rosyjska propaganda teorie spiskowe

Pozostałe informacje

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Koniec dominacji Polski w mistrzostwach świata juniorów. W piątek na torze w Vojens najlepszy okazał się Nazar Parnicki i odebrał złoto prowadzącemu przed trzecią rundą zawodów Wiktorowi Przyjemskiemu. Zawodnikowi Orlen Oil Motoru za srebrny medal należą się jednak ogromne brawa, bo 19 sierpnia uległ on groźnemu wypadkowi i potrzebował niespełna miesiąca by wrócić na żużlowy tor
Rosyjsski dron w Wohyniu

Drony nad Polską wywołały falę dezinformacji. Eksperci obalają teorie spiskowe

Rosyjskie trolle i dezinformacja. Sukces Rosjan w sferze informacyjnej był tylko częściowy i został zniwelowany przez szybką i stanowczą reakcję instytucji rządowych i internautów. A eksperci weryfikują i obalają kolejne teorie spiskowe.
Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Rozmowa z Pawłem Tetelewskim, trenerem PGE MKS El-Volt Lublin
Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Sejm w piątek uchwalił ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto.

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Julia Szeremeta pokonała Valerię Arboledę Mendozę i awansowała do finału mistrzostw świata w kategorii wagowej 57 kg.
Azoty Puławy przegrały w Gdańsku z PGE Wybrzeżem 32:39

Azoty Puławy gorsze od PGE Wybrzeża Gdańsk

W spotkaniu otwierającym trzecią kolejkę Azoty Puławy przegrały z PGE Wybrzeżem Gdańsk 32:39
Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich i Sekretarz generalny NATO Mark Rutte na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

Po rosyjskich dronach nad Polską, NATO uruchamia „Wschodnią Straż”

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że Sojusz uruchamia „Wschodnią Straż”, aby jeszcze bardziej wzmocnić pozycję NATO na wschodniej flance.
Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Na piątkowej konferencji prasowej Marta Wcisło ostro skrytykowała wypowiedzi niektórych polityków PiS-u i Konfederacji. – Ich słowa są pisane cyrylicą – powiedziała europosłanka Koalicji Obywatelskiej.

Pies "Kumpel"
Alarm24

Ktoś z parafii zabił mi psa - twierdzi pan Arkadiusz

Pan Arkadiusz, jak co dzień rano, spacerował ze swoimi trzema psami w okolicach kościoła przy ulicy Gospodarczej w Lublinie. Niestety: od dziś ma już tylko dwa czworonogi, a sprawa jest tyleż bulwersująca, co i tajemnicza. Jego pupil „Kumpel” padł przy ogrodzeniu parafii.
Ćwiczenia Zapad 2021

Zapad-2025: Jakie cele ma Rosja i czego można się obawiać?

Prowokacje, odwracanie uwagi, przećwiczenie obsługi i ochrony instalacji takich jak Oriesznik, propaganda. Jakie cele mają Rosjanie i co chcą osiągnąć podczas manewrów Zapad-2025.
Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku
galeria

Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku

Jest Jarmark Festiwalowy na Starym Mieście, są pokazy i degustacje. Będą koncerty i mistrzostwa w jedzeniu cebularzy na czas. W Lublinie trwa Europejski Festiwal Smaku.

Przebudowa ulicy Podwale. W sobotę będzie całkowity zakaz ruchu

Przebudowa ulicy Podwale. W sobotę będzie całkowity zakaz ruchu

W sobotę, 13 września, na ulicy Podwale w Lublinie będą prowadzone roboty bitumiczne polegające na wykonaniu warstwy wiążącej na całej długości ulicy. To oznacza całkowity zakaz ruchu od 6 do 18.

Sikorski w Kijowie o ataku rosyjskich dronów: To nie była pomyłka

Sikorski w Kijowie o ataku rosyjskich dronów: To nie była pomyłka

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem. Tematem rozmów była współpraca obronna i wspólne działania wobec rosyjskiej agresji oraz możliwości przechwytywania celów powietrznych.
Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie
NA SCENIE
13 września 2025, 0:00
galeria

Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie

Będzie to współczesna interpretacja. Nie zmieniamy Szekspira, niczego nie dopisujemy – zapewnia Igor Gorzkowski, reżyser Poskromienia złosnicy. Premiera już w sobotę, 13 września. W Teatrze Osterwy w Lublinie.

Najnowsze
Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

21:20 Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

21:15

Drony nad Polską wywołały falę dezinformacji. Eksperci obalają teorie spiskowe

20:55

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

20:46

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

20:27

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

20:01

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

19:42

Azoty Puławy gorsze od PGE Wybrzeża Gdańsk

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Rosyjsski dron w Wohyniu

Drony nad Polską wywołały falę dezinformacji. Eksperci obalają teorie spiskowe

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Rosyjsski dron w Wohyniu

Drony nad Polską wywołały falę dezinformacji. Eksperci obalają teorie spiskowe

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
film

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
galeria
film

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
POGODA

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

film
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów